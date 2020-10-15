В Пермь приедут артисты Санкт-Петербургского ТЮЗа, чтобы прочитать пьесы Симонова и Арбузова

Читка пьес пройдет на Заводе Шпагина. Фото: Завод Шпагина.

Пермяки смогут насладится выступлениями ведущих артистов Санкт-Петербургского ТЮЗ им. А. А. Брянцева 16 и 17 октября. На заводе Шпагина в рамках фестиваля «Спасибо, Пермь!» они представят читки двух пьес советских драматургов: «Домик на окраине» Арбузова и «Русские люди» Симонова. Спектакли по этим пьесам входили в репертуар театра во время войны и игрались во время эвакуации на сцене Дворца культуры им. Ленина в Березниках.

Во время Великой отечественной войны Ленинградский театр юного зрителя в январе 1942 года был эвакуирован в город Березники Молотовой области (сейчас – Пермский край). Два с половиной года, с января 1942 по август 1944 года, ТЮЗ во главе с художественным руководителем Александром Брянцевым играл спектакли и концерты в Березниковском Дворце культуры имени Ленина, который на это время стал для артистов, режиссеров и других работников театра вторым домом.

В это время ТЮЗ работал не только для детей, но в основном для взрослых зрителей, его основной задачей было воодушевлять людей и дать им заслуженный отдых. Девизом театра стал лозунг «Все для фронта, все для Победы!»

16 октября в 19.00 зрителей приглашают на читку пьесы «Домик на окраине» - мелодраму Алексея Арбузова, написанную в 1943 году. Сначала пьеса называлась «Домик в Черкизове». В центре сюжета - история трех сестер Веры, Надежды и Любови. Действие пьесы начинается 14 июня 1941 года, перед самым началом войны, в Черкизове на окраине Москвы. Тогда никто и не думал о том, что это - последние мирные дни перед войной, перед грядущими нечеловеческими испытаниями. С началом войны герои взрослеют, из их жизни уходит все фальшивое, остаются только истинные, глубокие чувства, приходит осознание ценности жизни, любви, дружбы.

17 октября в 16.00 ведущие артисты ТЮЗа имени А.А. Брянцева представят читку пьесы «Русские люди» Константина Симонова. В центре сюжета - судьба горсточки бойцов Красной Армии, находящихся во вражеском окружении, и, казалось бы, безнадежно обреченных на гибель. Пьеса вошла в число наиболее значительных произведений о войне, ее читали везде – в тылу и на фронте, в перерывах между боями. Пьеса рассказывает о людях, которые, несмотря на все испытания - горечь отступления, гибель друзей и близких - сохранили волю к победе, несгибаемость духовной мощи.

В читке пьес принимают участие: народный артист России Валерий Дьяченко, Анна Дюкова, Алиса Золоткова, Анна Мигицко, Юлия Нижельская, Екатерина Редькина, Олег Сенченко, Андрей Слепухин, Дмитрий Ткаченко, Владимир Чернышов.

Читка каждой пьесы длится 2 часа.

Вход свободный, без предварительной регистрации. При входе посетителям измерят температуру, а также выдадут средства индивидуальной защиты. Для соблюдения социальной дистанции рассадка зрителей будет происходить в шахматном порядке.

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Завод Шпагина, улица Советская, 1