«Теперь можно строить!» Археологи закончили раскопки на месте будущего нового здания для пермской гимназии №17

Так будет выглядеть новое здание гимназии. Фото: городская администрация.

Новое четырехэтажное здание для пермской гимназии №17 появится на улице Ленина, рядом с существующим корпусом. Поскольку это исторический центр Перми, на месте будущего строительства должны были сначала поработать археологи.

Представители подрядной организации ООО «Экспедиция», которая занималась археологическими раскопками, сообщили, что завершили их и могут рассказать о том, что удалось отыскать в культурных слоях разных веков.

Городские власти проинспектировали готовность площадки на улице Ленина к строительству нового корпуса гимназии №17. На встречу с археологами пригласили и представителей родительского сообщества - часть находок предложат Пермскому краеведческому музею и музею гимназии.

- В ходе раскопок мы обнаружили более 5 тысяч находок различных исторических периодов, начиная с 18 века, - рассказал руководитель ООО «Экспедиция» Игорь Козмирчук. - Например, мы нашли детскую игрушку, предположительно, 200-летней давности. Среди найденных предметов есть посуда, монеты, ключ, пуговица, грузила, каска, медаль времён Николая II.

По словам и.о. первого заместителя главы администрации Перми Виктора Агеева, в ноябре управление капительного строительства администрации Перми планирует объявить конкурс на проведение строительно-монтажных работ.

Стройка начнется уже в конце года

- Теперь мы можем начать стройку: этот участок предназначен исключительно для строительства нового корпуса гимназии, - подчеркнул Виктор Агеев. - В конце года по планам – уже выйти на строительную площадку. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год.

- Мы очень рады, что все слухи относительно реализации проекта развеяны, – отметил представитель родительского сообщества гимназии Сергей Волокитин. - Мы убедились, что строительству нового корпуса теперь ничто не препятствует. Названные сроки сдачи объекта - 2022 год - достаточно сжатые. Мы приветствуем и то, что имеющееся здание гимназии также войдет в общий проект - в нем разместится начальная школа.

Проект нового четырехэтажного здания гимназии №17, рассчитанного на 550 учащихся, уже готов. Оно будет состоять из двух блоков, с существующим корпусом его соединят с помощью переходов, расположенных на уровне 2-го этажа. Площадь нового здания составит более 10 тысяч квадратных метров. Помимо аудиторий для занятий в нем появятся мастерские, кабинеты робототехники, информатики, лаборантские, библиотека и медиатека, спортивный и актовый залы.

Что появится в новом здании?

Как сообщили в городском департаменте образования, в блоке «А» нового здания гимназии на первом этаже планируется разместить вестибюль с гардеробом, мастерскую, кабинеты кройки и шитья, кулинарии для проведения уроков по труду. Здесь же будут помещения медицинского блока, библиотека с читальным залом и столовая.

На втором этаже появятся кабинет робототехники и медиатека, зона для рекреации, радиоузел и актовый зал. На третьем этаже будет работать кабинет информатики. На четвёртом предусмотрены кабинеты психолога и логопеда.

На втором, третьем и четвёртом этажах разместятся учебные кабинеты, лаборантские и кабинеты для преподавателей.

Блок «Б» будет предназначен для развития спортивной жизни гимназии. Здесь разместят большой и малый спортивные залы, тренажеры, тренерские комнаты, раздевалки с санузлами и душевыми.