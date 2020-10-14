Коронавирус в Перми последние новости на 15 октября: в оперштабе Прикамья перечислили симптомы заболевания COVID-19

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за прошедшие сутки выявили 109 новых случаев заражения COVID-19: 67 человека проходят лечение в больницах, 42 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11137. Ежесуточный прирост больных составил 1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 13 октября – 1,09). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайтеwww.permkrai.ru/antivirus.

Из 109 новых инфицированных – 43 мужчины, 60 женщин, 6 детей ребенка (3 мальчика и 3 девочки). Среди них: младше 45 лет – 12 человек, 48 человек в возрасте 45-65, 43 человека старше 65 лет.

Все заболевшие изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

- Инкубационный период коронавируса Covid-19 может продолжаться более двух недель, - сообщили в краевом оперштабе. - Более продолжительные сроки инкубационного периода могут быть характерны при передаче вируса от животных.

В оперштабе перечислили симптомы заболевания коронавирусной инфекцией, они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:

- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);

- сухой, непродуктивный кашель;

- лихорадка и повышение температуры (38 градусов или выше, озноб);

- затруднения при дыхании;

- боли в области груди;

- головная боль;

- боль в мышцах;

- общее недомогание.