Коронавирус в Перми последние новости на 15 октября: в оперштабе Прикамья перечислили симптомы заболевания COVID-19

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за прошедшие сутки выявили 109 новых случаев заражения COVID-19: 67 человека проходят лечение в больницах, 42 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11137. Ежесуточный прирост больных составил 1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 13 октября – 1,09). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайтеwww.permkrai.ru/antivirus.
Из 109 новых инфицированных – 43 мужчины, 60 женщин, 6 детей ребенка (3 мальчика и 3 девочки). Среди них: младше 45 лет – 12 человек, 48 человек в возрасте 45-65, 43 человека старше 65 лет.
Все заболевшие изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
- Инкубационный период коронавируса Covid-19 может продолжаться более двух недель, - сообщили в краевом оперштабе. - Более продолжительные сроки инкубационного периода могут быть характерны при передаче вируса от животных.
В оперштабе перечислили симптомы заболевания коронавирусной инфекцией, они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:
- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);
- сухой, непродуктивный кашель;
- лихорадка и повышение температуры (38 градусов или выше, озноб);
- затруднения при дыхании;
- боли в области груди;
- головная боль;
- боль в мышцах;
- общее недомогание.
Инфографика: краевой оперштаб.