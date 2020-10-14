Спорткомплекс «Победа» в Перми отмечает свое пятилетие

Фото: СК "Победа".

5 лет назад, 15 октября 2015 года в Свердловском районе Перми торжественно открыл свои двери новый спорткомплекс «Победа».

Четырехэтажный спортивный комплекс площадью более 10 тысяч квадратных метров объединил под одной крышей несколько площадок - современную ледовую арену с гибкими травмобезопасными бортами, универсальный спортивный зал и дополнительные залы силовой, акробатической и хореографической подготовки. Возле здания оборудовали спортплощадку с влагозащитным покрытием для игры в волейбол и баскетбол, которой можно пользоваться даже в темное время суток.

В современном спорткомплексе проходит множество спортивных соревнований. Лед и баскетбольный зал здесь - одни из лучших в городе. Тут, например, соревнуются баскетбольные команды Лиги ВТБ. На льду проходят состязания разного уровня, в том числе, и российского масштаба.

Коменда "Легенда 2009" пополнила копилку трофеев спортшколы. Фото: СК "Победа".

- Наш спорткомплекс известен далеко за пределами города и края еще и потому, что у нас воспитываются талантливые юные спортсмены под руководством опытных квалифицированных тренеров, - подчеркивает директор «Спортивной школы Свердловского района» г. Перми Алексей Слепынин. – В этом году режим самоизоляции внес свои коррективы в тренировочный процесс, но он не останавливался ни на один день - проводился в удаленном формате. Ребята тренировались, а тренеры им в этом помогали.

Тренировочный процесс в спортивной школе проводится по пяти видам спорта - это хоккей с шайбой, тхэквондо, греко-римская борьба, волейбол, к которым недавно добавилась спортивная аэробика. Воспитанники показывают высокие спортивные результаты, становятся призерами соревнований различного уровня. Этой осенью, например, команда юных хоккеистов «Легенда 2009» спортшколы Свердловского района заняла призовое «бронзовое» место в Суперфинале Всероссийского турнира «Золотая шайба».

Свои достижения многие юные спортсмены посвятили своему родному спорткомплексу – недавно здесь завершился видеоконкурс «Я люблю Победу!». Ребята снимали на видео то, как они соревнуются, как напряженно готовятся к соревнованиям. Победительнице Татьяне Ичетовкиной вручили рюкзак фирмы «Форма» с логотипом СК «Победа», а лучшим в командном зачете – спортсменам отделения по греко-римской борьбе – передали сертификат на пошив спортивной формы для всей команды.

В спортшколе заранее начали готовиться к юбилею спортивного комплекса. Летом, когда тренировки проводились удаленно, ремонтировались и обновлялись спортивные залы и площадки. В школе прошли экологические субботники - ребята и взрослые приводили в порядок помещения и территорию комплекса.

- Такие мероприятия повышают командный дух, воспитывают у ребят ответственность, - подчеркивает Алексей Слепынин. - И наш юбилей также должен помочь им стать не только хорошими спортсменами, но и патриотами команды, школы, города, края и своей страны.