Как отличить ОРВИ от коронавируса: пермские врачи рассказали о симптомах

Несмотря на то что коронавирус и грипп похожи, в симптомах болезней есть отличия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пермские врачи рассказали, как отличить симптомы ОРВИ от коронавируса и гриппа. Несмотря на то, что они сильно похожи, отличия все же есть. Так, например, инкубационный период коронавируса может продолжаться более двух недель.

Симптомы коронавируса Covid-19 схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:

Потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей),

Сухой, непродуктивный кашель,

Лихорадка и повышение температуры (38 °С или выше, озноб),

Затруднения при дыхании,

Боли в области груди,

Головная боль,

Боль в мышцах,

Общее недомогание.

Легкая форма коронавируса COVID-19

Небольшая температура, слабая головная боль, повышенная утомляемость, болезненные ощущения в горле, покашливание, ломота в мышцах, легкие признаки простуды, бледность, озноб. Редко насморк.

Как не спутать симптомы коронавируса COVID-19 с ОРВИ

При ОРВИ и простуде, в отличие о COVID-19, кашель мокрый, а не сухой, и всегда есть заложенность носа и насморк. Из схожих симптомов - небольшое повышение температуры и головная боль от легкой до умеренной.

Как не спутать симптомы коронавируса COVID-19 с гриппом

Роспотребнадзор, основываясь на информации ВОЗ, сообщает на своем сайте, что симптомы COVID-19 и грипп похожи: «оба вызывают респираторное заболевание с широким спектром вариантов - от бессимптомного или легкого до тяжелого состояния и смерти». Но при гриппе не бывает одышки или других проблем с дыханием, а температура почти всегда высокая, в отличие от COVID-19.

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