«Самые важные телефоны». Публикуем, куда звонить жителям Перми, чтобы вызвать «неотложку», врача и узнать готовность теста на COVID-19

Публикуем телефоны, как пермякам дозвониться до своей поликлиники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сезон эпидемии ОРВИ и коронавируса многие пермяки сталкиваются с проблемой, куда звонить, чтобы вызвать на дом «неотложку», терапевта или педиатра. Чтобы не искать нужные телефоны в интернете, все актуальные номера для жителей Перми собрали и разместили на сайте администрации губернатора Пермского края. «Комсомолка» тоже публикует эти нужные номера телефонов. Сохраните их на всякий случай в своем мобильном.

Получить консультацию и узнать готовность теста

Чтобы получить консультацию по лечению респираторных заболеваний и коронавирусу, рекомендуется звонить по единому номеру: +7 (342) 258-07-87. Специалисты колл-центра могут подсказать контакты для вызова врача, условия, при которых возможна госпитализация, пояснить, с какими симптомами необходимо сдать тест на COVID-19, и ответить на другие актуальные вопросы.

Уточнить статус готовности теста на коронавирус можно только в региональном Роспотребнадзоре по телефонам 8 (342) 258 07 87; 236 51 90; 239 31 20; 236 41 52; 208 34 68 (пон. – пт. 09.00 – 18.00, выходные: 10.00 – 18.00)

Вызов врача на дом

Единый диспетчерский центр неотложной помощи в Перми обслуживает четыре района Перми - Мотовилихинский, Свердловский, Индустриальный и Дзержинский. Вызов неотложной помощи осуществляется по тел.: 8(342) 270-09-03. Вызвать врача неотложной помощи можно с 8.00 до 23.00 (врач завершает осмотры в полночь).

В остальных районах Перми вызов врача на дом осуществляется по телефонам:

ГКБ им Гринберга: 258-44-90 (по всем вопросам), 8-952-315-63-72 (рез-ты мазков на Covid-19);

ГДП 4 Ласьвинская, 68а: 251-46-97;

ГДП 4 Глазовская, 7: 251-93-45;

ГДП 4 Шишкина, 31: 252-93-24, 252-82-70;

ГДП 4 Калинина, 74: 253-17-47, 253-15-55

ГДП 4 Маршала Рыбалко, 44: 252-93-24

ГДКП 6 (единый номер): 258-38-11;

ГКП 4 Космонавтов, 108: 238-06-20, 238-07-98;

ГКП 4 Транспортная, 27: 213-96-95, 213-98-22;

ГКП 4 Куфонина, 12: 222-01-09, 224-84-80;

ГКП 4 Монастырская, 159: 246-58-89;

ГКП 4 Екатерининская, 224: 246-22-15;

ГКП 5 Глеба Успенского, 5: 244-38-67;

ГКП 5 Героев Хасана, 26: 281-29-10;

ГКП 5 Запорожская, 5/7: 241-87-29;

ГКП 5 Куйбышева, 111: 281-38-30;

ГКП 5 Гусарова, 7: 242-25-80;

ГКП 5 Никулина, 10: 249-39-59;

ДКБ им. Пичугина Комсомольский проспект, 43: 212-66-83;

ДКБ им. Пичугина Запорожская, 7: 241-70-44;

ДКБ им. Пичугина Революции, 8: 216-02-36;

ДКБ им. Пичугина Героев Хасана, 10А: 280-93-96;

ДКБ им. Пичугина Соловьева, 3: 244-35-19;

ДКБ им. Пичугина Пихтовая, 42: 268-08-30;

ДКБ им. Пичугина Вижайская, 15: 241-56-46;

ГКП 2 Братьев Игнатовых, 3: 221-82-82;

ГДКП 5 Советской Армии, 10: 221-98-69;

ГДКП 5 Чердынская, 38А: 229-52-89;

ГДКП 5 Стахановская, 51: 227-71-63;

ГП 7 (единый номер): 258-38-60;

ГДКП 1 (единый номер): 258-49-93;

Новые Ляды Взрослые: 295-73-81 (295-73-54 врач на дом);

Новые Ляды Дети: 295-81-23 (295-73-54 врач на дом);

«Философия красоты и здоровья» Ким, 64: 288-10-60

ФМБА России (МСЧ №140): 267-05-68;

ФМБА России (МСЧ №133): 283-80-01;

ООО «Городская поликлиника» Макаренко, 21: 266-80-80;

ГКП Малая Ямская, 10: 237-19-70;

Орджоникидзевский район Дети: 285-49-62;

Орджоникидзевский район Взрослые: 206-50-51, 215-02-80;

Ленинский район Дети: 236-25-93, 236-05-63;

ЧУЗ «КБ РЖД-медицина»: 230-54-67.