Родительское онлайн-собрание: Коронавирус, осенние каникулы и школьные помощники

Мы постараемся разъяснить родителям, как адаптировать школьников к новым условиям в период нестабильной эпидемиологической ситуации Фото: архив "КП"

«КП» - Пермь» представляет первое онлайн родительское собрание в Пермском крае. Тема нашей встречи звучит так: Коронавирус, осенние каникулы и школьные помощники. Мы постараемся разъяснить родителям, как адаптировать школьников к новым условиям в период нестабильной эпидемиологической ситуации, поговорить о том, когда начнутся и до какого числа в этот раз продлятся осенние каникулы, а также о мерах профилактики против гриппа и коронавирусной инфекции, и правилах поведения школьников во время каникул.

Наши участники:

- исполняющая обязанности министра образования и науки Пермского края Раиса Алексеевна Кассина,

- заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, Елена Васильевна Гайнулина.

- директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Анна Викторовна Сюзёва