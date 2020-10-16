Про белоснежную улыбку и качество жизни. Разговор о здоровье в прямом эфире «КП»

Ирина Кузнецова у микрофона.

В эфире Радио «Комсомольская правда» в Перми» (96,6 FM) радиоведущие подняли весьма важную и актуальную тему – поговорили о здоровье зубов.

В радиостудию они пригласили весьма компетентного эксперта - генерального директора ООО «Центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед» Ирину Кузнецову.

- Правильно ли говорить, что заботясь о своих зубах, человек заботится о своем самочувствии? – поинтересовались ведущие.

- Конечно, ротовая полость это вход в наш организм, и от ее состояния зависит здоровье человека в целом, - подтвердила Ирина Кузнецова.

А что нужно для того, чтобы зубы были здоровыми, а улыбка белоснежной?

Об этом радиослушатели могли узнать из ответов на вопросы эксперта Радио «КП».

В клинике используется самое современное оборудование.

Разговор по существу

- Ирина Михайловна, ваша клиника в этом году победила в нашем постоянном народном конкурсе «Клиника года», как вы думаете, почему радиослушатели и читатели «Комсомольской правды» отдали вам голоса?

- В конечном счете, это определяется доверием пациентов. Большинство из них - 80 процентов - приходят к нам по рекомендациям своих знакомых, близких. А затем приходят и второй, и третий раз, становятся нашими постоянным пациентами. В итоге их наблюдают специалисты, которые знают их историю здоровья, и это очень хорошо.

- Повлияла ли на работу вашей поликлиники пандемия?

- Год был сложным для медицины в целом. Мы сразу попали в перечень особо пострадавших отраслей во время пандемии, ведь распространение вируса напрямую связано с полостью рта. На какое-то время мы вообще вынуждены были приостановить свою деятельность. Потом оказывали только неотложную экстренную помощь. Клиника ООО «Астра-мед» имеет хорошую репутацию, и мы всегда действуем в рамках закона. Мы строго придерживаемся всех предписаний Роспотребнадзора, наши пациенты и сотрудники надежно защищены от любых рисков. Достаточно сказать, что ни один представитель нашего персонала не заболел COVID-19.

Команда профессионалов.

- Наверное, эти трудности, как и колебания курса валют, наложили отпечаток на финансовую деятельность клиники?

- Разумеется, они не могли на ней не отразиться. Нам сейчас 20 лет, и с самого начала, когда клиника начинала работать, я поставила задачу: у нас должны работать наиболее успешные креативные сотрудники, мы работаем с самыми лучшими расходными материалами на самом современном оборудовании. И мы всегда придерживались этой стратегии.

О том, насколько у нас опытный персонал и какие передовые технологии мы используем, можно подробнее прочитать на нашем сайте Астрамедцентр.рф.

Например, наши хирурги проводят микрохорургические операции с помощью микроскопов, каждый из которых стоит более 3 миллионов, а таких микроскопов у нас – три. Буквально в каждом кабинете есть локальный рентген, и это наше конкурентное преимущество, больше такого в городе нигде нет. Это очень удобно для пациентов, им не приходится во время лечения переходить из одного помещения в другое.

И при всем этом мы не только не повышаем цены на наши услуги, а, наоборот, объявляем акции. Например, на весь октябрь стоимость полной имплантации «под ключ» мы снизили с 48 тысяч до 38 тысяч. Предусмотрена также 30-процентная скидка на профессиональную гигиену полости рта.

- А насколько это важно – проводить профессиональную гигиену зубов?

- Очень важно. Если у вас будут чистый рот, зубы, которые лишены налета, пигментации, зубного камня, то не будет и проблем кариеса, пульпита, переодонтита. Будет исключен риск потери зубов и дальнейшего их протезирования. Во всем мире сейчас придают большое значение профилактике, и чем профессиональнее она будет выполняться, тем больше будет отдалена необходимость зубопротезирования.

- У вас предусматриваются также льготы и для людей пенсионного возраста, с чем это связано?

- Это именно та категория людей, которые как никто другой нуждаются в лечении и качественном зубопротезировании. И имплантация «под ключ» может обеспечить для людей в возрасте совершенно новое качество жизни, когда во рту нет съемных протезов, с которыми постоянно возникают те или иные проблемы.

- Насколько качественные используются имплантанты? Как долго они стоят?

- Мы являемся дилерами израильской имплантационной системы «Альфа био». И в течение 15 лет наблюдаем пациентов, у которых стоят имплантанты этой системы. Должна вам сказать: результаты очень хорошие.

- Сегодня мы говорили в основном об имплантации, но ваша клиника оказывает ведь и другие услуги…

- Конечно, мы оказываем буквально весь спектр стоматологических услуг, начиная от профилактики, диагностики, лечения, заканчивая устранением косметических недостатков. Одно из наших направлений – это детская стоматология, мы оказываем помощь детям с самого раннего возрасте. Рассказ о технологиях, которые мы применяем при оказании наших многочисленных услуг, занял бы слишком много времени. Подробную информацию можно посмотреть на нашем сайте Астромедцентр.рф. Можно также проконсультироваться по телефону 258-34-34 или приехать в клинику ООО «Астра-мед» на улице Пермская, 161. Мы всегда с удовольствием выслушаем и проконсультируем наших пациентов.