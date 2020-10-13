Коронавирус в Перми последние новости на 14 октября: в Прикамье закупили еще две сотни аппаратов ИВЛ

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В Пермском крае за прошедшие сутки выявили 106 новых случаев заражения COVID-19: 83 человека проходят лечение в больницах, 23 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11028, - сообщили в краевом оперштабе. - Ежесуточный прирост больных составил 1,0% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 12 октября – 1,09). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

По данным краевого Минздрава, из 106 новых инфицированных – 46 мужчин, 58 женщин, 2 ребенка (1 мальчик и 1 девочка). Среди них: младше 45 лет – 10 человек, 51 человек в возрасте 45-65, 43 человека старше 65 лет.

На этой неделе в медучреждения Прикамья поступит еще 58 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Всего в регионе закупили 201 аппарат ИВЛ MV2000 корейской компании «МЕКИКС Ко., Лтд», они поступят до конца октября. С начала пандемии в регион уже поступили 260 новых аппаратов ИВЛ, приобретенных за счет средств федерального фонда на борьбу с коронавирусом. Они распределены по медучреждениям в 20 территориях региона.