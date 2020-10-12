Первые ресницы молодой мастер клеил семь часов. Фото предоставлено Андреем Туевым

- У меня с 16 лет была мечта - создать место, где мальчики бы заботились о девочках, ведь кто, как ни мужчина, знает, какая она - женская красота, - так рассказывает историю создания салона «Мужскими руками» его основатель Андрей Туев.

Бывший токарь стал мастером по наращиванию ресниц, а когда клиентки начали выстраиваться в очередь, открыл единственный в России салон красоты, где работают только мужчины.

Первые ресницы клеил 7 часов

- Когда я учился в восьмом классе, моей подруге сестра на день рождения подарила сертификат на курсы по наращиванию ресниц. А мы с мужем сестры сбросились по 4 тысячи рублей на набор: пинцеты, клей, средства для обезжиривания, сами ресницы... В магазин я поехал один. Чтобы купить именно то, что надо, стал расспрашивать продавца обо всех нюансах. В итоге в магазине я провел около пяти часов, но зато разобрался с технологией наращивания ресниц.

Работа у подруги не пошла. У первой же клиентки нарощенные ресницы так склеились, что она не смогла открыть глаза. Та психанула и выбросила подаренный набор в мусорное ведро.

Мне жалко стало выброшенных денег, и я забрал этот набор себе. Вначале хотел его продать, но тут мне на глаза попало объявление о бесплатном мастер-классе по наращиванию ресниц, и я решил туда съездить.

Фото предоставлено Андреем Туевым

Первой моделью стала мама. Клеил ей ресницы всю ночь - процедура заняла семь часов, но получилось эффектно. На работе она рассказывала, что я привез ей дорогущую импортную тушь. Я не хотел афишировать свое хобби. Однако через две недели, когда у мамы отросли родные ресницы, ее коллеги по больнице заметили изменения. И начали просить номер мастера. Никто не верил, что это сделал я, но потом решили тоже записаться на процедуру.

Я решил отбить деньги, потраченные на покупку набора. Брал всего по 200 рублей. В итоге заработал 12 тысяч. И когда с ребятами ходили куда-нибудь, они мороженое дешевенькое покупали, по 5 рублей, а я хоть у родителей денег не брал, но мог себе позволить дорогое мороженое - по 25. Но когда поступил в техникум, все это дело забросил.

Станок - это не мое

- Родители считали, что самое мужское занятие - машиностроение, поэтому после школы мне пришлось поступить в индустриальный техникум. Потом была армия. Служил в Хабаровске, в танковых войсках.

Фото предоставлено Андреем Туевым

Вернувшись, устроился работать токарем. Но уже через неделю понял: это не мое. Каждый день по 12 часов работать у станка, все время на ногах, руки в мазуте, стружка раскаленная летит…

Фото предоставлено Андреем Туевым

И я решил круто изменить свою жизнь. Из родного Алапаевска переехал в Пермь. Приехал как бездомный котенок - ни жилья, ни знакомых, всех денег - 20 тысяч, был готов ночевать в подъезде.

Снял комнату, устроился на работу - вначале расклеивал листовки, потом стал продавать сантехнику. А через полгода моя девушка, с которой я познакомился уже в Перми, случайно обнаружила у меня в ящике остатки от набора для наращивания - даже не знаю, зачем я прихватил их с собой, и попросила нарастить ей ресницы. Потом рассказала подружкам…

В общем, после 20 - 30 клиенток я решил - это судьба. Прошел за 3500 рублей профессиональные курсы по наращиванию ресниц и моделированию взгляда и начал работать профессионально. Вначале работал дома, потом заработал денег на аренду салона.

А три месяца назад я открыл собственный салон «Мужскими руками».

Запись на полтора месяца вперед

- Я посмотрел, наш салон красоты - первый в стране, где работают только мужчины. В России они в основном заняты в барбершопах. Но салона, где наращивают ресницы, оформляют брови и делают маникюр только мужчины, еще не было.

Сейчас в салоне, кроме меня, работают три человека. Все ребята пришли без опыта. Один из мастеров был раньше администратором в фитнес-клубе. И что, он так всю жизнь за стойкой и простоял бы за 60 рублей в час? Другой официантом работал. Обучал их с нуля.

Фото предоставлено Андреем Туевым

А подбирал по одному критерию: чтобы с человеком было комфортно общаться. Если человек подходит по своей энергетике, тогда и мастерству научить можно.

Каждую неделю я провожу еще собеседования для кандидатов. Хочу, чтобы в салоне 16 мастеров было. А то пока работаем чуть не круглосуточно. И запись на полтора месяца вперед.

«Мужчинам виднее, как девушку сделать красоткой»

- Почему у нас много клиенток? Потому что мы смотрим на девушек мужскими глазами. И делаем их привлекательными именно с мужской точки зрения.

И девушки часто приходят к нам в салон, одетые, как на парад. Такие все из себя. Платье красивое у подружки напрокат могут взять, украшения - чтобы себя показать во всей красе перед мужчинами.

К мастерам у нас тоже есть требование быть ухоженными - стрижки, маникюр раз в две-три недели. Без покрытия, конечно. У нас ведь индустрия красоты. Надо соответствовать. К нам девушки приходят не столько за услугой, сколько за настроением.

Фото предоставлено Андреем Туевым

Но никаких личных отношений мы не заводим. Флирт - да. Но никакого секса. У нас же не интим-салон. Пошутить можем, личную жизнь обсудить. Все наши мастера могут поддержать диалог на любую тему - хоть про нижнее белье, хоть про размер груди. Какое платье подойдет к какой фигуре, какой цвет волос в моде, а какой нет. Я в салоне даже раз в неделю организовываю тренинги на раскрепощение со специалистами, которые обучают диалогам - как мужикам затронуть ту или иную тему.

Открыла глаза - зеленые ресницы, закрыла - черные

- Девушки, которые к нам давно ходят, знают, чего хотят - какой объем ресниц, какой цвет. А тем, кто пришел в первый раз, всегда делаем максимально естественные ресницы, как будто они просто накрашенные. Просто короткие ресницы превратились в длинные. Чтобы, когда девушка посмотрит на себя в зеркало, не возмущалась: «Что это за шуба у меня на ресницах».

Фото предоставлено Андреем Туевым

Обычно через два-три дня клиентки звонят и рассказывают, что подруги, коллеги говорят: «Я и не обращала внимания, что у тебя такие длинные ресницы». Подходят, гадают: свои у нее ресницы или нарощенные. Подойдут поближе, посмотрят, вроде свои.

А своей девушке я всегда делаю что-то необычное, экспериментальное. Банальными черными ресницами уже никого не удивишь. Два-три года назад были модными ресницы со стразами. А сейчас в моде цветное моделирование - к примеру, когда глаза у девушки открыты - ресницы у нее зеленые, а закрывает - вы их видите просто черными. Когда я начинал, такого разнообразия не было. Сейчас выпускают ресницы разных цветов и переливов, много кислотных, неоновых, светящихся, с посыпками пудры, блесток.

Фото предоставлено Андреем Туевым

Конечно, с красно-оранжевыми ресницами не каждая девушка готова пойти на работу. Но на праздник - почему бы нет?

- В Перми первых 50 клиентов я принимал бесплатно, далее уже по 700 рублей за классическое наращивание и по 900-1100 рублей за объемное. Сейчас мой прайс начинается от 2100 рублей. У второго мастера - от 1700 рублей, так как у него меньше опыт.

В 16 лет я посетил бесплатный мастер-класс. После него я и сделал наращивание маме. В Перми самый первый курс прошел в 21 год, стоил он 3500 рублей, но никаких новых знаний и навыков он мне не дал, так как до этого я практиковал и саморазвивался за счет источников интернета и онлайн- платформ. Сейчас повышение квалификации у меня проходит раз в 4 - 5 месяцев у разных мастеров, так как каждый спикер силен в чем-то своем. Вроде бы процесс работы одинаковый и технология одна, но есть те мелочи, которых ты не знал. И, применяя их, либо быстрее начинаешь работать, либо большее качество получается на выходе. Все курсы стоят от 10 000 до 25 000 рублей. Каждый год материалы дорожают в среднем от 15 до 25 процентов, в зависимости от позиций.