«Боритесь и не сдавайтесь!» 70-летняя пермячка рассказала, как победила коронавирус

С дочкой Юлей. Дачный сезон в этом году Нине Аркадьевне пришлось завершить раньше времени. Фото из личного архива.

- В конце сентября мы с мужем хлопотали на даче, - рассказывает 70-летняя Нина Аркадьевна Басова. – Участок у нас небольшой, 5 соток в кооперативе «Речник» на Гайве, но хлопот было много - в этом году у нас вырос просто чудо-урожай. Кто-то жалуется, что огурцы нынче плохо уродились, а я их ведрами по знакомым раздавала. У нас все муж сажает, у него легкая рука, он из деревни родом. Посадит – а мне растить и убирать. У него-то времени мало, он до сих пор программистом на заводе работает. А я давно на пенсии, мне уже 70, стукнуло, вот и трудилась на огороде.

Я чувствовала недомогание, появилась одышка, но я все равно работала на грядках. А потом у меня стала подниматься температура. Дачный сезон для меня закончился раньше времени. Я слегла.

Как рассказывает Нина Аркадьевна, она гнала от себя мысль, что это может быть COVID.

- Запахи я чувствовала, голова у меня не болела, вот только кашель мучил, и дышать было все трудней, - вспоминает она. – И я просила родных не вызывать врача, мол, по больницам я никогда в жизни не ходила. За мной дочка Юля ухаживала, они в филармонии работали на удаленке, и у нее было свободное время.

Промаялась так дачница неделю, потом дочь все же позвонила в поликлинику.

- Врач пришла, померила температуру – под 39, - рассказывает она. – И тут же вызвала «скорую». Меня увезли в стационар на Героев Хасана. Был уже вечер. Ночью я не сомкнула глаз – душил кашель. А рано утром меня перевезли в реанимацию. Неделю я провела в кислородной маске, мне ставили капельницу, уколы. Было тяжело, но я не сдавалась. Как же я сдамся? Ведь дома меня ждут родные и близкие. Ну, и дача тоже. Я хочу верить, что встречусь с ней весной. В больнице я провела 20 дней. Сейчас меня выписали, температура больше не скачет, вот только кашляю немного. Через некоторое время мне сделают рентген, я надеюсь, что все будет хорошо.

Как рассказывает Нина Аркадьевна, стойкости в жизни ей не занимать.

- Людям нашего поколения довелось испытать всякое, - говорит она. – Если случилась беда, надо не охать и ахать, а бороться с ней. Я, например, в 17 лет осталась сиротой. Но не сломалась. Оформила опекунство над младшей сестренкой. И пошла работать на завод. Там и любовь свою встретила. Заочно кончила училище, потом техникум. Если борешься – люди тебе всегда помогут. Я очень благодарна врачам, которые буквально вытащили меня - у меня ведь 75 процентов легких было поражено. Низкий им поклон за их заботу и мужество! И еще: даже если вас свалил недуг, не отчаивайтесь. Но и не относитесь к своему здоровью с пренебрежением, не рассчитывайте, что все само собой как-нибудь обойдется. Я по своему опыту теперь знаю, что с такой болезнью шутить опасно.