Участник «Клиники года 2020» - клиника «Флеболог»

Фото: клиника «Флеболог»

- Лечение варикоза за один день, благодаря современному оборудованию европейского уровня. В клиники используют лазерные и радиочастотные технологии с 2013 года. За истекший период выполнено около 7000 эндоваскулярных (внутрисосудистых) вмешательств.

- Врачи нашего центра – это команда, которая прошла специализацию по лечению венозной патологии и ультразвуковой диагностике, обладающая достаточным опытом и знаниями в области современной флебологии. Руководитель клиники, ведущий практикующий хирург-флеболог, кмн – Денисов Владимир Егеньевич, стаж его работы более 25 лет.

Денисов Владимир Егеньевич. Фото: клиника «Флеболог»

- Удобное расположение в историческом центре города. Консультативный прием и операционная в одном месте.

- Победитель проекта «Клиника года – 2019» в номинации «Услуги в области флебологии».

- Клиника «Флеболог» - это единственная клиника в Пермском крае, которая дает пожизненную гарантию на обработанную лазером вену, потому, что мы отвечаем за каждый результат.

Наша цель – предоставление качественных услуг, соответствующих мировым стандартам флебологии. И мы выдерживаем этот высокий стандарт в каждой проведенной процедуре.

Обращаясь в клинику, люди доверяют нам самое дорогое – свое здоровье. И мы ценим это и делаем все возможное и невозможное, для того, чтобы возвращать нашим пациентам жизнь и движения без боли!

Наш адрес: г.Пермь, Тополевый переулок, 6

тел. (342)204-78-88

www.flebolog-perm.ru/