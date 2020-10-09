Как пермякам оформить землю или недвижимость без бюрократии

Фото: Управление Росреестра по Пермскому краю.

Изменился ли порядок оказания государственных услуг Росреестра во время пандемии? Как можно зарегистрировать земельный участок или недвижимость и сохранить при этом свое здоровье?

- Пандемия дала организациям толчок в развитии качества оказания электронных услуг, в 2020 году их количество увеличилось на 11, 4 %, - говорит руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. - Вдобавок такой способ значительно сокращает сроки учетно-регистрационной деятельности.

Существует несколько способов получения услуг Росреестра:

Пермяки могут обратиться в офис МФЦ;

Направить электронное письмо через портал Госуслуг или личный кабинет на нашем официальном сайте;

Сделать почтовое отправление (в таком случае все документы должны быть заверены нотариально);

Записаться на выездной прием документов Филиала кадастровой палаты, но эта услуга – платная.

Появляются интересные новые проекты

Для тех, кто желает сейчас приобрести жилье или землю, действуют различные проекты. Например, в федеральный проект «Ипотека» (2018-2024) включены такие виды ипотек, как «сельская» и «льготная». «Сельская ипотека» подразумевает льготную ставку для желающих приобрести жилое помещение на территории сельской местности, «Льготная» была введена в условиях пандемии, процентная ставка такой ипотеки не более 6,5%.

В конце 2020 года ожидается запуск еще двух интересных проектов: «Земля просто», когда жители Пермского края смогут выбрать и купить землю онлайн, а потом оперативно и безбарьерно оформить права на него. И «Земля для стройки» - это сервис для застройщиков, где будет размещена информация о свободных участках.

Еще один важный проект – наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями об объектах недвижимости на территории РФ. Если того или иного участка нет в базе ЕГРН, – на его территории могут проложить любой линейный объект (нефтепровод, газопровод, водопровод и т.д.). И чтобы избежать таких ситуаций, необходима выписка ЕГРН.

Изменения в «гаражной амнистии» и долевом строительстве

В законодательстве, связанном с долевым строительством, «гаражной амнистией» и выявлением правообладателей появились изменения.

- Федеральный закон 202-ФЗ, который вступил в силу 13 июля 2020-го года, подразумевает некоторые изменения долевого строительства многоквартирных домов, - рассказала врио заместителя руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных. – Первое, застройщик имеет право обращаться за регистрацией права участника долевого строительства. Второе, автоматически прекращается залог земли при постановке многоквартирного дома на кадастровый учет. И третье, допускается отклонение до 5% от заявленных параметров застройщика

Вопросами о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости теперь занимаются органы местного самоуправления. В первую очередь, это делается для того, чтобы уполномоченные органы могли решать стратегически важные вопросы для развития субъектов, а также, чтобы упорядочить данные официальных источников.

Что касается вопроса о «гаражной амнистии», этот законопроект вступит в силу к концу этого года. Он поможет решить вопросы об урегулировании понятия индивидуального гаража, определения порядка осуществления деятельности гаражно-строительных кооперативов, о предоставлении земли с гаражной постройкой. Кроме того, определится конкретный список документов для учета и получения прав на такие объекты. Однако, учитывая разные жизненные ситуации, субъекты смогут изменить условия и перечень документов.