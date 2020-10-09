Пандемия коронавируса: в пермских аптеках пропали ртутные градусники

Ртутных термометров в продаже в Перми не найти. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А вы в курсе, что обычные ртутные термометры сейчас жуткий дефицит? В шести аптеках рядом с домом не нашел их. И даже электронных нет. В одной нашел инфракрасный термометр за 2700. Забрел в Перммедтехнику – там электронные остались за 450, - делятся пользователи соцсетей.

Завозят, но тут же раскупают

С началом пандемии коронавируса бешеным спросом в Перми стали пользоваться термометры. Сначала пермяки раскупили ртутные, потом электронные. Сейчас на сайтах аптек в графе «ртутный» или «электронный термометр» стоит «нет в наличии», но покупателей обещают проинформировать, когда товар появится в продаже.

В одной сети нам все же удалось найти ртутный термометр, но чтобы купить его, нужно ехать в Полазну.

- Градусников действительно нет, - развела руками провизор. - К нам на днях завезли 12 ртутных термометров, за несколько часов мы их распродали.

Продавцы объясняют, ртутных термометров нет в продаже, так как на них нет спроса.

- Чтобы измерять температуру ртутным градусником требуется потратить несколько минут, в наше время это роскошь, поэтому только один из 10 покупателей спрашивает у нас именно ртутный, - пояснила «КП» продавец-консультант сети «Экомедтехника» Снежана Ерогова. – Даже электронным термометром нужно измерять 30 секунд, а это потраченное время. А инфракрасным - за секунду, поэтому спрос сейчас именно на них. Люди стараются идти в ногу со временем. И если нет спроса на ртутные и электронные градусники, то зачем нам их закупать?

Правда, цена на новый современный «пистолетик» немалая – 3.500 рублей. Погрешность при измерении – 0,3 градуса. Производство - Китай. Но берут его в основном только организации, которым нужно показать проверяющим из Роспотребнадзора регистрационное удостоверение на прибор.

А если вы покупаете инфракрасный термометр для домашнего использования, то можно купить почти такой же, но без регистрационного удостоверения и сэкономить от 600 до 1000 рублей.

Бесконтактные градусники не всегда точны

- Зато ртутный градусник – самый точный, и когда чувствую, что у ребенка повышенная температура, то беру именно его, чтобы понять, какая именно, - говорит пермячка, мама пятилетней дочки. – А инфракрасный градусник, которым нам измеряют температуру в детском саду, может показать в течение одной минуты и 35,8, 36,0 и 36,6.

- Я тоже согласна, что приборы для бесконтактного измерения температуры показывают не всегда точную температуру, - говорит ученица выпускного класса одной из пермских школ. – Нам измеряет ее специальный экран на стойке. Те, кто высокий – должен наклониться к монитору, а малыши встают на цыпочки. Однажды моя одноклассница почувствовала себя на уроках плохо. Прибор ей показал 36,8, а ртутный градусник в кабинете врача - 37,4.

- Если вы измеряете температуру инфракрасным градусником дома, то делать это можно на лбу, а если в потоке, и человек только пришел с улицы, то температура измеряется ему на запястье, которое было закрыто от воздействия погодных условий, - посоветовали в «Экомедтехнике».

Итого: в период коронавирусной эпидемии, когда количество заболевших растет день ото дня, востребованность в измерении температуры велика. Каким градусником человек будет пользоваться – вопрос личного предпочтения. Если старым добрым ртутным термометром, то есть смысл заранее поискать его в аптеках. Если новомодным инфракрасным, то есть смысл накопить на него.

ВОПРОС РЕБРОМ

Куда сдать разбитый градусник?

Если вы нечаянно разбили дома градусник, то следует быстро собрать все его части в стеклянную банку. Туда же – перчатки, в которых делали это и шарики ртути, которые успели выбежать на пол. Это удобно делать с помощью обычного скоча. Затем для демеркуризации можно промыть место с использованием раствора марганцовки. Тряпку тоже поместить в банку и плотно закрыть крышкой. Затем сдать ее в управляющую компанию или ТСЖ.