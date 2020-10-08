Пассажиров без маски могут высадить из автобуса

Проверки будут проходить два раза в неделю Фото: архив "КП"

В четверг, 8 октября, сотрудники краевого Министерства транспортаи Управления Роспотребнадзора провели в Перми первый рейд- проверяли наличие масок у пассажиров общественного транспорта.

Напомним, оперштаб принял решение об ужесточении масочного режима, особенно в торговых центрах и транспорте. Говорить о соблюдении общественной дистанции в пермских автобусах - просто смешно. Даже не в часы пик сохранить расстояние в полтора метра между пассажирами нереально. И медицинские маски становятся единственным барьером для распространения инфекции. Но в соцсетях не редкость комментарии: «В автобусе в маске были два человека - я и кондуктор».

Поэтому чиновники решили предпринять жесткие меры:два раза в неделю проверять автобусы разных маршрутов, выбирая их случайным образом. Если во время рейда в автобусе обнаружится пассажир без маски, перевозчика оштрафуют. Штраф для юридических лиц составляет от 100 до 300 тысяч рублей.

- Самому же пассажиру проверяющие предложат надеть маску, но оштрафовать его мы не имеем права, - отметили в Минтрансе. - Кондуктор может отказать пассажиру в проезде, если тот без маски. Выдавать маски пассажирам перевозчики могут, но не обязаны. А вот пассажир обязан носить маску в транспорте.

Так что в министерстве хотят со следующей недели привлечь к рейдам сотрудников ГИБДД, которые имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях. Эти протоколы затем будут направлять в районные суды. И суд уже может назначить штрафза отсутствие маски - от 1 до 30 тысяч рублей.

КСТАТИ

Носить маски нужно не только в связи с коронавирусом. За прошлую неделю уровень заболеваемости ОРВИ в Пермском крае превысил эпидемический порог на 18,2 процента. Для профилактики гриппа и ОРВИ специалисты Роспотребнадзора рекомендуют избегать контактов с больными.