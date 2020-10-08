В Перми пройдет «Большая книжная ярмарка»

Книжная ярмарка пройдет на Заводе Шпагина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более 50 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Перми станут участниками «Большой книжной ярмарки», которая состоится с 29 октября по 1 ноября на Заводе Шпагина. За четыре дня в здании «Большого театрального зала» пройдут более 70 мероприятий - презентации книжных новинок, встречи с писателями и художниками, литературные чтения, деловые сессии, спектакли, музыкальные концерты, мастер-классы.

- На выставке будут представлены как образовательная и деловая литература, так и современная литература на русском языке, книги для детей и юношества, - рассказали в министерстве культуры Пермского края, при поддержке которого пройдет ярмарка. - Цель проекта остается неизменной — привлечение внимания к литературе и чтению.

В числе участников - издательства «Альпина Паблишер», «Манн, Иванов и Фербер», «Лайвбук», «Этерна», «Просвещение», «Сфера», «Аквилегия-М», «ТЦ Сфера», «Бином», «Молодая мама», «ТриМаг», «Брысь & co», «Настя и Никита», «Школьная пресса», «Редкая птица», «Неолит», «Капелька», «Примула», «Кетлеров», «Самокат» и другие.

Гости книжной ярмарки смогут посетить выставку «Современная Иллюстрация», а также творческие встречи и мастер-классы от художников-иллюстраторов.

Здесь же состоятся сразу два фестиваля детских СМИ, Всероссийский фестиваль «Волшебное слово» и региональный фестиваль «Медиаход», которые привезут в Пермь более 20 журналистов и экспертов из разных городов России и масштабную выставку современных детских изданий. Во время ярмарки пройдет награждение победителей краевого фестиваля «Лучшая читающая семья Прикамья».

В творческую программу этого года вошли спектакли театральных коллективов из территорий Пермского края. Подготовлена музыкальная программа, включающая и классику, и хиты современной эстрады, и ретро-песни 70-90-х.

Будет интересно на Книжной ярмарке и малышам. Они смогут посетить мастерскую по рисованию акварелью или сделать лицо героя книг из гофрокартона, побывать на уроках чернильного писания и научиться работе на печатной машинке, а также получить моментальные фотографии на фоне арт-объекта в виде открытой книги со сменными переворачивающимися страницами.

Все события пройдут с соблюдением обязательных норм Роспотребнадзора: температурного и масочного режима, социальной дистанции.

Организатор – «Центр по реализации проектов» при поддержке министерства культуры Пермского края. Большая книжная ярмарка проходит в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».