«Самое страшное случилось в годик». Семилетняя Дарина из Пермского края после операции учится заново ходить

Тяжелый диагноз врачи поставили девочке в год и два месяца. Фото: фонд "Берегиня"

Дарина Дмитерко из поселка Затон Соликамского района родилась совсем крохой, на 27 неделе. Месяц провела в реанимации на ИВЛ, потом еще месяц в палате вместе с мамой.

- Долгожданная выписка была для нас счастьем, - вспоминает Виктория, мама девочки. - У дочери все было хорошо. Да, врачи сказали, что по развитию она будет чуть отставать от сверстников, но это не пугало нас.

Развивалась Дарина хорошо: села, начала поползать и вставать у опоры. Правда, часто ее мучала ОРВИ. Самое страшное произошло, когда Дарине был год. Во время очередной простуды у нее появилась одышка, врачи поставили укол, но «раздышалась» девочка с большим трудом. Пришлось ехать в больницу.

В эти тяжелые дни маленькую Дарину и настигла опасная болезнь. В одночасье она потеряла все навыки, которым успела научиться за первые месяцы жизни. Ее тело охватила сильная спастика. А в год и два месяца медики поставили ей диагноз «детский церебральный паралич».

После постановки диагноза у Дарины начались путешествия по реабилитационным центрам: платные и бесплатные. Благодаря занятиям девочка научилась понемногу сидеть, управлять ручками, немного ходить.

- Сейчас ходьба - самое сложное для Дарины, но она старается, - говорит мама девочки. - Дома мы живем очень мало, и хотя мы с мужем оба работаем, денег на платные реабилитации уже не хватает, хотя сначала мы справлялись сами, сейчас мы просим помощи.

- В реабилитационном центре «Адель» в городе Пенза Дарина научилась многому: стала лучше ходить у опоры, сидит ровнее, укрепилась в целом, - говорят в благотворительном центре «Берегиня», специалисты которого помогают этой семье. - Недавно девочке сделали операцию на ножки: икроножные, колени, произведена реконструкция костной ткани пяток. Всего после операции Дарина провела семь недель в гипсе, и сейчас ей очень тяжело восстанавливаться. Поэтому семья очень надеется на нашу с вами помощь, ведь именно сейчас необходимо пройти как можно больше реабилитаций, чтобы укрепить и закрепить все навыки. Реабилитационные курсы в «Адели» стоят 154 000 рублей. На эту сумму мы открываем сбор для смелой и улыбчивой девочки Дарины!

Помочь родителям девочки оплатить необходимую реабилитацию можно здесь.