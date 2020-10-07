"Все мои корни в этой земле". Дмитрий Махонин официально стал губернатором Пермского края

Фото: permkrai.ru

7 октября состоялась официальная церемония вступления Дмитрия Махонина в должность губернатора Пермского края. Напомним, инаугурация нового губернатора была запланирована на 21 сентября, но в связи с тем, что Дмитрий Махонин заболел коронавирусом, мероприятие перенесли.

Председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин огласил итоги выборов, прошедших в сентябре:

- 16 сентября избирком установил результаты выборов. В комиссию не поступило ни одной обоснованной жалобы. Выборы губернатора Пермского края признаны состоявшимися. Губернатором стал Дмитрий Махонин, за которого проголосовали 75,69 процентов или 540 343 избирателя.

Вступая в должность, Дмитрий Махонин принес присягу на тексте Конституции РФ и Уставе Пермского края, пообещав защищать интересы региона, достойно и верно служить народу, доверенную ему власть употребить во благо родного края.

Уже официально вступившего в должность губернатора поздравил полпред Президента Игорь Комаров.

- Жители края оказали вам высокое доверие, - обратился полпред к Дмитрию Махонину. – Это и оценка предпринятых вами ранее шагов, и аванс на будущее. Руководить таким регионом и честь, и большая ответственность.

Фото: permkrai.ru

Сам Дмитрий Махонин поблагодарил тех, кто его поддерживал, кто работал вместе с ним и кто проголосовал за его избрание, и отметил, что намерен долго трудиться в Прикамье.

- Все мои корни здесь, в этой земле. Я связываю все свое будущее с Пермским краем. Считаю, что мы должны на 100 процентов исполнить обещанное людям, чтобы слова не расходились с делом. Только конкретные дела позволят не растерять оказанное доверие и укрепить его. Мы заявляем о работе в регионе на 8-10 лет. Сейчас мы с командой продолжим борьбу с коронавирусом. Мы анонсировали много социальных проектов, поэтому сейчас важно собрать команду, которая сможет реализовать всё, что намечено.

Обычно на инаугурации губернатора собираются так называемые «элиты». В этот раз впервые на церемонии вступления в должность присутствовали рядовые жители края, люди «с полей».

После инаугурации мы побеседовали с некоторыми из них.

- Дмитрий Николаевич правильно поставил цель, что в приоритете развитие Пермского края, - считает Алексей Кожевников, преподаватель физической культуры и ОБЖ очерской школы №2. - Край очень богат и промышленностью, и лесом. Хочу пожелать, чтобы все у нас получилось, и мы достигли поставленной цели. Главное, чтобы была взаимная поддержка, взаимопонимание, и все у нас получится.

- Мне в сегодняшней речи губернатора очень импонирует мысль о прорыве в социальной сфере, о строительстве школ и детских садов, создании комфортной атмосферы жизни, в том числе, я думаю, что и на селе, - говорит Елена Черныш, учитель русского языка и литературы из Усть-Кишерти. - Я думаю, что мы идем в одном направлении и на этом не остановится движение вперед. Может быть, дистанционное обучение чуть-чуть притормозило нас на этом пути, а, может быть, научило работать по-новому. И мы с новым багажом знаний опыта, будем двигаться вперед.

- Дмитрий Николаевич Махонин также в своей речи отметил, что люди Пермского края делают нашу историю, делают нашу жизнь комфортной и вот это видно сейчас в каждом муниципальном образовании, - отметила Елена Ларина, учитель МБУ СОШ ЗАТО Звёздный. - Наши жители в Звездном тоже принимают активное участие в инициативном бюджетировании, благоустройстве придомовых территорий. И Звездный с каждым годом процветает и его сейчас не узнать. Как, наверное, и любой уголок нашего Пермского края.

- Дмитрий Николаевич очень хорошо отметил, что все направления, в которых он работает, затрагивают также социальную сферу, - говорит Анна Базганова, учитель географии Тохтуевской средней школы. - Потому что из социальной сферы идут все наши надежды на будущее. Это дети, это педагоги, это медицина, это наше образование. И мне хочется отметить, что Дмитрий Николаевич все-таки наш земляк, и он все проблемы видит изнутри. Ему не нужно указывать, не нужно подсказывать, если только помогать. Я думаю, в первую очередь состояние медицины – одна из значимых. Мы все понимаем, что в период пандемии нам было очень сложно справляться с некоторыми проблемами. И Дмитрий Николаевич на себе испытал эту проблему, и я думаю, что он ее видит, как никто другой. Мы уже ощутили на себе, выплаты за классное руководство мы уже получили.