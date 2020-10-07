«Мусор убрали, ямы засыпали». Жители Прикамья решают проблемы через соцсети

После поста в соцсети этот пейзаж стал неузнаваем.

В Прикамье жители городов, поселков, сел и деревень все чаще прибегают к формату взаимодействия с властями с использованием соцсетей. Наладить системную работу с обращениями граждан в социальных сетях глав местного самоуправления призвал глава региона Дмитрий Махонин.

Преимущества такого взаимодействия очевидны: это открытость, скорость в принятии решений, эффективность в устранении проблем, волнующих людей.

Куда же можно обратиться со своей проблемой или попросить разъяснения по тем или иным вопросам? Перечислим некоторые из таких пабликов:

- официальная группа «Пермский край» в социальных сетях Вконтакте: https://vk.com/permkrai20

- официальные аккаунты губернатора Пермского края:

Вконтакте: https://vk.com/mahonindn

Инстаграм: https://www.instagram.com/mahonindn/

Одноклассники: https://ok.ru/profile/581187822012

- официальные группы органов местного самоуправления;

- портал «Управляем вместе»: https://vmeste.permkrai.ru/

Вот только несколько примеров эффективной работы властей с обращениями жителей в соцсетях.

Подход к молочной кухне заасфальтировали

Губернатору Пермского края в личных сообщениях в Инстаграм написали мамы, которые регулярно посещают молочную кухню на Гайве в Перми, и пожаловались на то, что во время дорожного ремонта не заасфальтировали подход к кухне. Глава региона попросил подключиться к решению вопроса городскую администрацию. И в результате ремонт завершили, мамы остались довольны результатом. В подтверждение прислали фотографию отремонтированного входа.

В перми мамы пожаловались на неудобную дорогу к молочной кухне.

Подход к кухне был засыпан гравием.

Теперь к кухне ведет асфальтовый тротуар.

Провал на дороге устранили

Житель Лысьвы написал в личные сообщения официальной группы «Администрация города Лысьвы» в соцсети Вконтакте, он сообщил о провале на дороге после ремонтных работ газовиков. Администрация города помогла решить эту проблему, провал был засыпан, проезд стал комфортным для автомобилистов.

Вот такие ямы были на улице.

Теперь ямы заделали.

Мусор с контейнерной площадки убрали

Жительница Красновишерска написала на портале «Управляем вместе» о куче мусора рядом с контейнерной площадкой. Администрация района оперативно отреагировала на этой сообщение: уже на следующий день территорию убрали от мусора: https://vmeste.permkrai.ru/messages/reports/78597

Раньше по контейнерной площадке был рассыпан мусор.