Коронавирус в Перми последние новости на 7 октября: заболели трое детей

За сутки в лабораториях Пермского края проведено 4359 исследований Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Роспотребнадзора, на утро 7 октября всего с начала пандемии в Прикамье коронавирусная инфекция подтверждена у 10336 человек. За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 88 новых случаев заражения COVID-19: 58 человек проходит лечение в больницах, 30 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из вновь инфицированных – 33 мужчины, 52 женщины, 3 ребенка (1 мальчик и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 29 человек старше 65 лет.

Новые заболевшие проживают в 25 территориях региона. Больше всего заболевших в Перми - 42. В Пермском районе и Октябрьском обнаружено еще по 5 заболевших, еще 4 - в Чайковском. Три случая за сутки выявлено в Березниках, Карагае и Губахе. Еще по два заболевших в Барде, Верещагино, Краснокамске, Кунгуре и Очере. По одному заболевшему коронавирусом результаты исследования подтвердили в 13 территориях Прикамья: Березовке, Кудымкаре, Большесосновском и Кунгурском районах, Добрянке, Кишерти, Куеде, Нытве, Осе, Оханске, Суксуне, Уинском и Чернушке.

Инфографика: оперштаб

Сейчас в Пермском крае не осталось ни одного "чистого" района.

За минувшие сутки из больницы выписаны 55 человек. Общее количество выздоровевших составляет 7028.

Также за прошлые сутки зафиксированы пять смертей от коронавируса, а также два летальных случая с инфицированными пациентами. Таким образом, от COVID-19 умерли 297 человек, и еще 196 инфицированных пациентов скончались по причинам, не связанным с коронавирусом.

За сутки в лабораториях Пермского края проведено 4359 исследований на коронавирусную инфекцию.