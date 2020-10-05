«Смертельное солнышко». В Перми 9-летний мальчик погиб, упав с качелей

Скриншот записи камеры видеонаблюдения.

В Мотовилихинском районе Перми произошло жуткое ЧП. Девятилетний ребенок погиб, качаясь на качелях.

- Качели-убийцы: в Перми девятилетний мальчик сделал «солнышко» - последнее в своей жизни, - появилось сообщение в соцсетях. – Упал на асфальт, разбился. Несколько дней в больнице, спасти не смогли. Ужасно это все. Единственный ребенок у матери. Никто, видимо, не проверяет, насколько безопасны эти сооружения, не проводит инвентаризацию.

Трагедия произошла еще 27 сентября. А сегодня утром ребенка не стало.

- Врачи хирургической службы провели весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, но, несмотря на все усилия, жизнь мальчика спасти не удалось, - сообщили в краевой детской клинической больнице.

Как сообщили очевидцы, во дворе дома, где все произошло, стояли двое качелей. Одни из них оказались без блокиратора, который должен ограничивать амплитуду раскачивания на детских качелях.

- Ребенок упал с качелей, прохожие вызвали «скорую», сегодня мальчик скончался, - проинформировали в ГУ МВД по Пермскому краю. – Его семья на учете не стояла и не стоит. Начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В Мотовилихинской прокуратуре сообщили, что также начали проверку - в отношении районной администрации и управляющей компании.