79-летняя бегунья из Пермского края четыре раза обежала вокруг экватора

Дома у Тамары Федотовой - целый музей спортивных достижений. Фото: Наталья Рожкова (газета "Искра", Кунгур)

Через полгода бегунья Тамара Федотова из Кунгура отметит 80-летие. Пока бегала марафоны, она оббежала вокруг экватора четыре с половиной раза.

В активе спортсменки 52 официальных марафона и полумарафона. Таких уникальных женщин в России, пожалуй, больше нет, да и в мире – единицы.

- Последний раз я бежала месяц назад на Пермском международном марафоне и взяла серебро, - говорит рекордсменка. – На участие заявились шесть тысяч человек, я бежала полумарафон, это 21 километр и взяла второе место. Моей главной соперницей стала женщина на восемь лет меня младше, а это огромная разница в нашем возрасте. Марафон – это титанический труд, ты должен не бояться ни 40-градусной жары, ни мороза, ни ветра и дождей. Когда бежишь на пределе возможностей, в голове только одна мысль: «Я приехала сюда побеждать!» и ты делаешь это!

Тамара Георгиевна открыла «Комсомолке» секреты, как в столь почтенном возрасте ей удается держать себя в хорошей форме и завоевывать призовые места.

Ни сигарет, ни спиртного

- К сожалению, с самого детства я видела пьянство в нашей семье, а потом мне муж-пьяница попался, но для себя я еще со школы твердо решила, что спиртное - это яд, и что ни пить, ни курить я не буду, а уж о наркотиках и речи быть не может. Так и получилось: мне скоро 80, а за свою жизнь я не выкурила ни одной сигареты, и не выпила бокала вина, - улыбается она.

«Не лелею болячки»

Тамара Георгиевна родилась в марте 41-го, а через три месяца началась война.

- Я - дитя войны, даже сейчас помню военные и послевоенные холод и голод, - объясняет спортсменка. - Болячки мучили меня с самого детства, но, чтобы утихомирить их, я стала заниматься спортом. С восьмого класса встала на лыжи, потом начала заниматься марафоном, коньками, атлетической гимнастикой. Если бы я этого не делала, то давно была бы инвалидом, и врачи на меня рукой бы махнули. А я не лелею свои болячки, не пересчитываю их и не хожу по врачам. Спорт помогает мне утихомиривать мои болезни.

Картошка, хлеб да каши

А вот хорошему питанию из-за малого достатка пенсионерка уделять внимания не имеет возможности.

- Какое может быть питание на нашу нищенскую пенсию? – жалуется бегунья. – Я на пенсии с 1996 года. Работала на заводе, потом окончила швейное училище, перед пенсией работала в охране. Вышла на заслуженный отдых – перестройка долбанула. Что простым людям есть? Вот самое дешевое и покупаю: картошку да хлеб. Варю каши и похлебки и коплю деньги, чтобы съездить на российский марафон. Просила богатых людей помочь мне, но никто не пришел на помощь. Плюс лекарства сейчас недешевые. Принимаю их немного, чтобы поддерживать здоровье.

Сила воли и железная дисциплина

65 лет бегунья отдала лыжам, 36 – марафонам. Каждый день в любую погоду Тамара Георгиевна проводит две тренировки. И так последние 36 лет без перерыва, отдыха и выходных.

- Помню, когда первый раз пробежала 42 километра, то просто упала и проспала потом несколько часов, - говорит она. – Теперь каждый день у меня «десяточка» и ходьба на пять километров. И несмотря на то, что семья меня мало поддерживает, я все равно счастлива, потому что своим трудом и упорством я создала свой домашний музей, в котором сотни дипломов, медалей и кубков с различных чемпионатов.

Бегунья – частый гость в школах Кунгура и Перми. Она рассказывает школьникам, что чего-то добиться в жизни можно только тогда, когда идешь наперекор трудностям.