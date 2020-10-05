В Перми появятся контейнеры по сбору бумаги и картона

- Фото: Андрей МАТЛИН

- В европейских странах доля переработки макулатуры стремится к 90 процентам, а России пока перерабатывается только 60 процентов отходов бумажной продукции, - говорит директор по развитию и связям с ФОИВ Группы предприятий «ПЦБК» Андрей Гурьянов. - В основном это макулатура, которая собирается в торговых сетях, в офисах. Чтобы сделать следующий шаг и приблизиться к европейским показателям, мы должны вовлечь в этот процесс и население. Нужно создать такие условия, чтобы людям было выгодно заботиться об экологии.

«Люди готовы участвовать в проекте»

В Перми подписали трехстороннее соглашение о взаимодействии в части раздельного сбора и утилизации отходов бумаги и картона на территории многоквартирного жилого фонда в краевой столице. Подписи под документом поставили первый замминистра ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Красников, и.о. директора «Теплоэнерго» Тимур Филимонов и директор по развитию и связям с ФОИВ Группы предприятий «ПЦБК» Андрей Гурьянов.

Соглашение подписано в рамках поручения главы Пермского края Дмитрия Махонина по увеличению доли перерабатываемых отходов на территории региона. «Увеличение объемов переработки мусора в регионе позволит нам беречь природу и снижать нагрузку на полигоны. Насколько я знаю и вижу в социальных сетях, пермяки готовы к сортировке, многие это делают уже много лет. Поэтому сейчас важно обеспечить эти начинания необходимой инфраструктурой», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Уже в октябре этого года в Перми появятся первые 200 контейнеров для сбора бумаги и картона. Их поставят на тех же площадках, на которых мусор собирает оператор «Теплоэнерго».

В приобретение и установку контейнеров инвестируют средства компании «Аверспак» и «УФПГ», их работники будут прессовать макулатуру и доставлять ее на сортировку. А перерабатывать вторсырье будет один из крупнейших переработчиков макулатуры – Группа предприятий «ПЦБК».

- Соцопрос, проведенный в Перми, показал, что пермяки готовы заниматься раздельным сбором бумаги и картона, но мы должны предоставить возможность складировать их отдельно, - отметил Андрей Гурьянов.

Момент подписания соглашения. Фото: Андрей МАТЛИН

Бережное обращение с бумагой будут стимулировать

- При выполнении этого пилотного проекта мы преследуем две главных цели – улучшение экологии и снижение нагрузки на жителей домов при оплате коммунальных услуг, - объяснил первый замминистра ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Красников. – Для жильцов многоквартирных домов будет предусмотрено снижение платы за вывоз ТКО – так, как это уже было сделано в рамках пилотного проекта по раздельному сбору отходов в одном из районов Перми.

Действительно, ПКГУП «Теплоэнерго» уже апробировал пилотный проект по раздельному сбору мусора в Дзержинском районе краевой столицы. По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина участники проекта получают скидку в 5 процентов на оплату вывоза ТКО.

- В раздельный сбор мусора уже вовлечены 17 тысяч пермяков, - отметил и.о. директора ПКГУП «Теплоэнерго» Тимур Филимонов. - С августа по сентябрь на сортировочную линию в селе Лобаново Пермского района вывезено 5,5 тонн пластика, стекла, бумаги и некоторых видов металлов. Все «полезные» отходы отсортированы и направлены на вторичную переработку.

- Пилотный проект уже демонстрирует свою эффективность, в дальнейшем мы готовы распространять его на весь Пермский край, - подчеркнул Андрей Красников. – Но для этого нужны современные мощности по переработке вторичного сырья. Нет смысла собирать мусор раздельно, чтобы потом закапывать его в землю.

Модернизированная картоноделательная машина КДМ-1 в ПЦБК на 100 процентов работает на макулатуре.

Что касается ПЦБК, то за последние два года на предприятии модернизированы две машины – картоноделательная КДМ-1 и бумагоделательная БДМ-2. За счет увеличения их мощности удалось нарастить объемы переработки макулатуры. КДМ-1 выпускает продукцию исключительно из переработанного вторсырья, при производстве продукции на БДМ-2 используется до 20 процентов макулатуры. Сейчас ГП ПЦБК перерабатывает свыше 300 тысяч тонн макулатуры в год, что составляет более 5 процентов всей собранной макулатуры в России. На начало 2020 года предприятие входит в пятерку крупнейших переработчиков макулатуры в стране.

Серьезные планы на 10 лет

Внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) стало одной из главных задач нацпроекта «Экология», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. По поручению главы региона Дмитрия Махонина в Прикамье разработана региональная программа в области обращения с ТКО. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему незаконных свалок и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов за счет раздельного сбора мусора, извлечения из отходов полезных фракций и возвращения их в промышленный оборот для изготовления новой продукции.

По перспективному проекту развития отрасли на ближайшие десять лет – с 2020 по 2030 год в регионе предлагается ввести в промышленную эксплуатацию мощности, способные перерабатывать и сортировать свыше 530 тысяч тонн отходов ежегодно, что составляет свыше 93 процента всех коммунальных отходов, образующихся в Пермском крае. Сейчас сортируется и обрабатывается около 38 тысяч тонн мусора в год.

- Переход региона на раздельный сбор мусора - одно из ключевых направлений развития Прикамья в сфере обращения с ТКО и важная задача работы краевого правительства по исполнению национального проекта «Экология», - оценил важность подписанного соглашения замминистра ЖКЖ и благоустройства Пермского края Андрей Красников. - За десять лет мы планируем увеличить объем перерабатываемого мусора в 14 раз. Но цель не только в том, чтобы обеспечить выполнение нацпроекта, но и вовлечь в процесс раздельного сбора как можно больше жителей Прикамья. Поэтому мы активно поддерживаем инициативы бизнеса в этом направлении и рады, что ПЦБК, один из ведущих игроков отрасли, стал нашим партнером в выполнении задачи, поставленной перед нами президентом страны.