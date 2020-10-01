В Перми не нашлось негритянки-лилипутки. Поэтому фестиваль МакДонаха открылся пьесой Джона Б. Кина

По улицам Перми прошел «Марш Рыжих». Фото: Валерий Неукрытый

- 15 лет назад я впервые увидел в Праге спектакль по МакДонаху и понял, что надо поставить его пьесу у себя, - вспоминает художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов.

С той постановки «Сиротливого Запада» в Перми и началась история МакДонаха в России. Сейчас пьесы ирландского драматурга идут в театрах всей страны, а 1 октября «У Моста» открыл уже 4-й международный фестиваль Мартина МакДонаха.

- Я не могу забыть прошлый фестиваль, уверен, что и в этом году он станет настоящим праздником театра. Я считаю, что пермякам очень повезло, - признался председатель жюри, режиссер Виктор Шрайман.

В Пермь свои спектакли по пьесам МакДонаха привезли театры из Москвы, Ялты, Воронежа и других российских городов.Иностранные актеры в связи с коронавирусом будут показывать постановки в режиме онлайн.

- Мы находимся в очень непростой ситуации, - отметил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. - И было много вопросов - может ли фестиваль вообще состояться. Но вера Сергея Павловича в свою удачу, в то, что фестиваль, который он когда-то придумал, должен состояться независимо ни от чего, победила. И удалось собрать интересный букет театров. Онлайн-формат позволяет увидеть спектакли, которые физически не могли к нам привезти. Этот формат становится очень востребованным. Он усиливает и украшает фестиваль.

Кстати, министр пообещал, что если не пятый, то шестой по счету фестиваль МакДонаха театр «У Моста» встретит в новом здании, которое будет построено на Заводе Шпагина.

Традиционно театр «У Моста» к открытию фестиваля готовил премьеру очередного спектакля. Но 8 пьес драматурга здесь уже поставлены, а на свежую, девятую, МакДонах пока разрешение не дал. Дело в том, что главный персонаж пьесы «Темная-темная материя» - одноногая пигмейка из Конго.

- И Мартин потребовал от всех театров, которые хотят ставить эту пьесу, чтобы героиню играла негритянка-лилипутка, - рассказал Сергей Федотов. - Но мы в Перми такой, конечно, не нашли. Так что, хотя нам уже перевели эту пьесу, и мы собирались начать репетиции, разрешения от МакДонаха на постановку не получили.

Поэтому во время официального открытия фестиваля театр «У Моста» показал премьеру спектакля «Поле» по пьесе другого ирландца - Джон Б. Кина. А накануне в Перми состоялся «Марш Рыжих» - участники фестиваля МакДонаха прошли по центральным улицам с ирландскими песнями и танцами.

Что можно посмотреть

2 октября в 18.00 - «Калека с острова Инишмаан» (16+), Русский театр Удмуртии, на сцене ДК им. Солдатова. Билеты: 700 - 1500 рублей.

2 октября в 22.00 - «Безрукий из Спокэна» (16+), театр «У Моста». Билеты: 1200 - 2000 рублей.

3 октября в 18.00 - «Калека с острова Инишмаан» (16+), Хакасский национальный театр, на сцене Театра кукол. Билеты: 400 - 1500 рублей.

3 октября в 21.30 - «Сиротливый Запад» (16+), театр «У Моста». Билеты: 1200 - 2000 рублей.

4 октября в 14.00 - «Сиротливый Запад» (16+), Один театр (Краснодар), на сцене театра «У Моста». Билеты: 800 - 2000 рублей.

4 октября в 18.00 - «Калека с Инишмана» (16+), театр «У Моста». Билеты: 1200 - 2000 рублей.

5 октября в 15.00 - «Однорукий из Спокана» (16+), театр «Кот» (Воронеж), на сцене театра «У Моста». Билеты: 800 - 2000 рублей.

5 октября в 18.00 – «Красавица из Линэна» (16+), Ирбитский драмтеатр, на сцене театра «У Моста». Билеты: 800 - 2000 рублей.

6 октября в 18.00 - «Королева красоты» (18+), Воркутинский драмтеатр, на сцене театра «У Моста». Билеты: 800 - 2000 рублей.

7 октября в 15.00 - «Человек-подушка» (18+), «the Театр» (Уфа), на сцене театра «У Моста». Билеты: 800 - 2000 рублей.

7 октября в 19.00 - «Палачи» (16+), театр «У Моста». Билеты: 1200 - 2500 рублей.