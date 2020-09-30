Закроют ли школы и будут ли вновь вводить режим полной самоизоляции в Пермском крае

При коронавирусной инфекции подход такой: если в классе появляется ребенок с положительным тестом, вся группа подлежит самоизоляции на дому с наблюдением 14 дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общее число инфицированных COVID-19 в Пермском крае приближается к 10 тысячам. С каждым днем их количество, увы, растет. О том, как дальше будет развиваться ситуация с коронавирусом в Пермском крае, в эфире Радио «КП» - Пермь» (96.6 FM) рассказала министр здравоохранения Оксана Мелехова.

Оксана Борисовна в эфире радио "КП" ответила на вопросы, которые сейчас волнуют большгинство пермяков. Фото: архив "КП"

1. Почему растет заболеваемость?

- Считаю, что мы расслабились, - говорит Оксана Борисовна. - Если ты находишься на улице один, и рядом нет окружающих, то маску можно снять. Но нужно четко понимать, что при входе в автобус, магазин или туда, где будет много людей, ты должен быть в маске. Социальная дистанция - полтора метра - тоже всем известный постулат, но мы его не соблюдаем.

2. Готово ли здравоохранение Пермского края к лечению большого количества вновь заболевших? Не придется ли разворачивать койки для больных с COVID-19?

- Поясню, что происходило с заболеваемостью коронавирусом ранее. Самый высокий пик мы наблюдали в июле. В августе был спад, и во второй половине августа мы начали сворачивать койки. В это же время я разрешила руководителям отделений дать возможность отдохнуть своим сотрудникам. Однако базовый уровень коек, с которым мы начинали работать в апреле, остался и продолжает работать с ковидной инфекцией. Сейчас их 2314, они функционируют. Причем работают не только койки, развернутые для лечения ковид-инфекции, но и вся система в полном объеме: проводятся консультации, плановые госпитализации...

В ближайшее время мы планируем развернуть дополнительно 180 коек в больнице им. М.А. Тверье, 69 - в городской больнице Соликамска. Таким образом, коечный фонд для оказания помощи пациентам с COVID- 19 увеличится до 2563, а при необходимости мы готовы мобилизовать еще.

3. Можно ли говорить о том, что у нас не хватит резерва системы?

- Это теоретически возможно, если только у нас совершенно не будут соблюдаться противоэпидемические мероприятия. В таком случае будет риск отказа от плановых госпитализаций.

4. Существует ли у врачей четкий алгоритм действий по поводу лиц с подозрением на COVID-19?

- Мы видим сезонный рост респираторно-вирусных инфекций. И то, что это именно ОРВИ, а не COVID-19, подтверждают отрицательные тесты на ковид-инфекцию. У медиков есть четко прописанный алгоритм, как действовать в той или иной ситуации. Сейчас мы пользуемся временными рекомендациями, и это уже восьмая версия по лечению COVID-19. Это инструкция, в которой прописано, как дифференцировать ОРВИ и ковид. Какие действия должны быть предприняты в отношении каждого пациента. В каких случаях проводить компьютерную томографию или любые другие исследования. Действительно, сложно сразу определить у поступающего пациента с признаками ОРВИ, ковид это или не ковид. И сортировка пациентов в обсервационных палатах - это основное, что сейчас происходит на уровне каждого отделения.

5. Будет ли вновь вводиться режим жесткой самоизоляции для всех жителей края?

- Прогнозировать пока сложно, сейчас это не обсуждается даже на самом высоком уровне. Согласно рекомендациям ВОЗ, нам нужно жить так, чтобы максимально не закрываться и не закрывать учебные заведения или предприятия. Ведь, по данным ВОЗ, то тотальное закрытие, которое было у нас весной, не оправдало себя. Краевой оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией готов к любому развитию сценария, но речи о введении режима жесткой изоляции, как это происходило ранее, сейчас не идет. Мы учимся жить с вирусом, носить маски и беречь себя.

6. С началом нового учебного года начала расти заболеваемость и среди детей. При каких условиях детский сад или школу могут полностью закрыть?

- Исходя из многолетних наблюдений, у нас есть прогнозы по заболеваемости пневмонией, ОРВИ и гриппу, а вот прогнозов по коронавирусным данным у нас нет, мы сталкиваемся с этой инфекцией впервые. При ОРВИ и гриппе закрытие образовательных заведений происходит тогда, когда более 30 процентов детей болеют. При коронавирусной же инфекции подход иной: если в классе появляется ребенок с положительным тестом, вся группа подлежит самоизоляции на дому с наблюдением 14 дней. То, что мы видим сейчас в школах, - это закрытие классов, а не школ или детских садов целиком. И этой практики эпидемиологи будут придерживаться и далее. Но если заболеваемость в школе или детском саду начнет расти очень резко, то решение о закрытии будет принимать Главный санитарный врач Пермского края.

ВАЖНО

Как уберечь себя и свою семью?

- Важно не забывать о здоровом образе жизни и правильном питании, а чтобы в дальнейшем избежать наложения тяжелых инфекций: гриппа и COVID-19, важно сейчас поставить прививку от гриппа, - рекомендует Оксана Мелехова. - Она подстегнет иммунитет и поможет организму бороться с инфекцией.

В этом году в Пермском крае проводится масштабная вакцинация. Планируется привить 60% населения. Вакцинируют не только в поликлиниках по месту жительства, но и в торговых центрах и офисах МФЦ. Для того чтобы поставить прививку, необходимо найти несколько минут. В период эпидемии это сможет уберечь вас и вашу семью от длительного и дорогостоящего лечения.

БУДЬ В КУРСЕ

Как правильно носить маски?

- Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.

- Старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством.

- Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую и сухую.

- После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

КСТАТИ

Вернулся из-за границы - сдай тест на COVID-19

А пока нет результатов, нужно оставаться дома.

С 26 сентября изменение в постановление «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19» внес Главный государственный санитарный врач России. Теперь все, кто вернулся из-за границы, должен сдать тест и до получения результатов находиться на самоизоляции.

- Работодатель должен учитывать строгое соблюдение режима самоизоляции своим сотрудником и не требовать от него выйти на работу до того, как станет известен результат тестирования на COVID-19, - сообщили в краевом Минздраве. - О предстоящем вылете за рубеж жители Прикамья тоже должны сообщать заранее. При приобретении билета на самолет или тура на отдых за границей им необходимо заполнить электронную форму на сайте Госуслуг. А при возвращении в страну нужно заполнить анкету прибывающего в РФ. Делается это на борту авиалайнера. После возврата домой в течение трех календарных дней человеку необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. Информацию о результатах анализа нужно разместить в специальной форме на Едином портале государственных услуг.

Весь период ожидания результатов теста на коронавирусную инфекцию пермякам необходимо оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. В случае, если в течение двух недель увернувшегося из-за границы пермяка ухудшится состояние здоровья, он должен обратиться за медицинской помощью по телефону, а вот посещать поликлинику или любую другую медицинскую организацию ему запрещено.

Уточнить информацию по вопросам о COVID-19 и сезонных простудных заболеваниях можно по телефону горячей линии +7 (342) 258 07 87.