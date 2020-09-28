Коронавирус в Перми последние новости на 29 сентября: от COVID-19 скончались 274 человека

В Пермском крае не осталось ни одной территории, где нет заразившихся коронавирусом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По данным Управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Пермском крае выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом: 43 человека проходят лечение в больницах, 32 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 75 новых инфицированных 34 - мужчины, 38 - женщины и 3 ребенка (мальчик и 2 девочки). За предыдущую неделю из медучреждений Прикамья было выписано еще 310 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Под наблюдением специалистов остаются 2148 жителей Пермского края. На утро 29 сентября общее число выявленных заболевших составляет 9671 человек.

Инфографика: оперштаб

В Пермском крае не осталось ни одной территории, где нет заразившихся коронавирусом. Косинский район, который долгое время оставался единственной территорией, где коронавирус не был выявлен, не устоял. 24 сентября там был зафиксирован первый случай заражения COVID-19.

Инфографика: Яндекс

Напомним, 18 сентября на заседании оперштаба власти решили продлить ограничительные меры, усилить контроль за масочным режимом в местах массового пребывания людей и сократить число массовых мероприятий.

Людям старше 65 лет режим самоизоляции продлили до 4 октября. По-прежнему остаются закрытыми ночные клубы, детские развлекательные центры. Отменены культурно-массовые мероприятия.