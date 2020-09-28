Пермская больница получила аппарат для помощи тяжелобольным новорожденным

Сейчас в отделении реанимации медики выхаживают 12 новорожденных.

В отделении реанимации детской больницы №13 в стеклянных инкубаторах лежат, сладко посапывая,новорожденные. За состоянием каждого из них наблюдают умные приборы. Малыши в этом отделении лежат не обычные - без помощи врачей им пока не обойтись.

Отделение европейского уровня

- Вот этот малыш родился в гостях, - рассказывает Валерий Зуев, заведующий реанимационным отделением. - Мама пошла к подруге, не ожидая, что начнутся роды. Там и родила. «Скорая» приехала, ребенок уже появился. Бригада срочно привезла его к нам. А вот у этого мама находится в ковидном отделении, ей сделали кесарево сечение, чтобы исключить возможность заражения ребенка.

Еще одного малыша привезли в больницу с тяжелыми судорогами. Его под контролем электроэнцефалографа, определяющего работу центральной нервной системы и головного мозга, ввели в состояние искусственного сна, чтобы снять эти судороги.

Отделение реанимации новорожденных рассчитано на 18 маленьких пациентов. Сейчас там находятся 12 малышей, привезенных сюда со всего Пермского края.

- Наше отделение оснащено на европейском уровне, - продолжает Валерий Зуев. - А сейчас нам Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita подарил еще и аппарат для экстракорпоральной мембранной оксигенации. Он не входит в стандарт оказания медицинской помощи новорожденным, поэтому части детей мы не могли помочь. А сейчас такая возможность появилась.

Валерий Зуев: - Аппарат ЭКМО - это высокий уровень оказания медицинской помощи.

Этот аппарат предназначен для лечения детей с тяжелой легочной патологией, сочетанной с сердечной недостаточностью, с тяжелой пневмонией, пороками развития легких, незрелыми легкими. Тех, кому не могут помочь традиционные методы искусственной вентиляции легких, выручит ЭКМО, которое способно заменить функцию дыхания пациента.

- ЭКМО - это более высокий уровень оказания помощи, - объясняет завотделением. - Когда резервы помощи ИВЛ заканчиваются, будем подключать детей к этому аппарату. Он представляет собой насос, к которому подсоединен оксигенатор. Кровь ребенка будет проходить через оксигенатор и насыщаться кислородом, это даст малышу шанс выжить.

Спасти жизнь 10 малышей в год

За последние пять лет около 10 малышей из Пермского края ежегодно нуждались в помощи такого оборудования. Но на все Прикамье аппаратов ЭКМО всего два, и оба рассчитаны только на взрослых пациентов. Да и во всей России Пермь станет шестым городом, где смогут оказывать помощь самым тяжелым больным новорожденным.

И это не удивительно - аппарат с двумя насосами стоит 4 миллиона 400 тысяч. Расходные материалы для одного ребенка - около 200 тысяч рублей.

Сейчас в больнице будут направлять врачей учиться работе с этим достаточно сложным аппаратом.

- Через наше отделение проходят дети с очень тяжелой дыхательной недостаточностью, у которых полностью нужно протезировать легкие, поэтому в некоторых случаях мы не можем с помощью традиционной ИВЛ компенсировать оксигенацию. Поэтому аппарат ЭКМО, конечно, необходим таким детям, это жизнеспасающая манипуляция, - рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог Владимир Механошин. - С помощью нового оборудования мы сможем проводить такое лечение, которое ранее было невозможно.

ВАЖНО!

На развитие медицины в регионе в этом году будет направлено 59 миллиардов рублей, включая средства на строительство, реконструкцию, ремонт больниц и поликлиник, закупку оборудования, оснащение ФАПов и сельских амбулаторий, обновление автопарка службы скорой медицинской помощи.