10 фото: Как пермские баскетболисты обыграли московский ЦСКА

Самыми результативными стал Борис Савович – 18 очков (6 из 7 двухочковых), 3 подбора, 2 передачи и 19 баллов эффективности. Фото: баскетбольный клуб «Парма».

Похоже, что этот матч войдет в историю баскетбольного клуба «Парма». Пермские баскетболисты вырвали победу у столичных армейцев в матче Единой лиги в Москве. Счет четвертой четверти был 36:14 в пользу гостей. Максимальное преимущество москвичей в матче было 22 очка. Победный трехочковый с сиреной забил Максим Григорьев. Публикуем фото ярких моментов матча.

Фото: баскетбольный клуб «Парма».

Самыми результативными стали:

Борис Савович – 18 очков (6 из 7 двухочковых), 3 подбора, 2 передачи и 19 баллов эффективности.

Фото: баскетбольный клуб «Парма».

У Адаса Юшкявиючса, Роберта Джонсона и Марекса Мейериса по 11 очков.

Фото: баскетбольный клуб «Парма».

Николай Жмако – 10 очков, 8 передач, 5 перехватов и 20 баллов эффективности! Эйгирдас Жукаускас также набрал 10 очков.

Фото: баскетбольный клуб «Парма».

Глеб Шейко реализовал 3 из 3 трехочковых, а Максим Григорьев отдал 2 передачи и забил две трешки, одна из которых решила исход игры.

Шесть игроков «ПАРМЫ» набрали за матч больше 10-ти очков. Фото: баскетбольный клуб «Парма».

Фото: баскетбольный клуб «Парма».

Фото: баскетбольный клуб «Парма».