10 фото: Как пермские баскетболисты обыграли московский ЦСКА

Самыми результативными стал Борис Савович – 18 очков (6 из 7 двухочковых), 3 подбора, 2 передачи и 19 баллов эффективности. Фото: баскетбольный клуб «Парма».
Похоже, что этот матч войдет в историю баскетбольного клуба «Парма». Пермские баскетболисты вырвали победу у столичных армейцев в матче Единой лиги в Москве. Счет четвертой четверти был 36:14 в пользу гостей. Максимальное преимущество москвичей в матче было 22 очка. Победный трехочковый с сиреной забил Максим Григорьев. Публикуем фото ярких моментов матча.
Фото: баскетбольный клуб «Парма».
Самыми результативными стали:
Борис Савович – 18 очков (6 из 7 двухочковых), 3 подбора, 2 передачи и 19 баллов эффективности.
Фото: баскетбольный клуб «Парма».
У Адаса Юшкявиючса, Роберта Джонсона и Марекса Мейериса по 11 очков.
Фото: баскетбольный клуб «Парма».
Николай Жмако – 10 очков, 8 передач, 5 перехватов и 20 баллов эффективности! Эйгирдас Жукаускас также набрал 10 очков.
Фото: баскетбольный клуб «Парма».
Глеб Шейко реализовал 3 из 3 трехочковых, а Максим Григорьев отдал 2 передачи и забил две трешки, одна из которых решила исход игры.
Шесть игроков «ПАРМЫ» набрали за матч больше 10-ти очков. Фото: баскетбольный клуб «Парма».
Фото: баскетбольный клуб «Парма».
Фото: баскетбольный клуб «Парма».
Самыми результативными стал Борис Савович – 18 очков (6 из 7 двухочковых), 3 подбора, 2 передачи и 19 баллов эффективности. Фото: баскетбольный клуб «Парма».