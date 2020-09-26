Шуты, лучники, девушки-рыцари: коронавирус не помешал Большим маневрам на Хохловских холмах

Фото: краевое правительство.

Многие пермяки переживали, не помешает ли осенний всплеск коронавируса проведению традиционного «боевого» фестиваля в Хохловке. Но опасения оказались напрасны.

Начало фестиваля исторической реконструкции возвестил залп из средневековой пушки. Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

Залп из средневековой пушки возвестил о том, что Большие маневры на Хохловских холмах в архитектурно-этнографическом музее стартовали. На них съехались участники из 20 городов.

Даже телеоператоры одеты в средневековую одежду. Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

Гостям и реконструкторам предложили по возможности соблюдать социальную дистанцию и не собираться большими группами. Понятно, что во время рыцарского поединка эти рекомендации в точности не исполнишь, да и на лицо вместо забрала маску не наденешь. Но все же.

В поединках на этот раз приняли участие девушки-рыцари. Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

Сегодня в субботу, 26 сентября, в Хохловке проходят турниры: по историческому средневековому бою «Parmachallenge» и по стрельбе из исторического лука «А.И.С.Т.» (исторический стрелковый турнир).

В меткости соревнуются лучники. Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

В программе второго дня фестиваля – турнир по историческому фехтованию, бои пять на пять в рейтинге "Бугурт Лига" и реконструкция боя времен Великой Отечественной войны «Вперед, к Победе!». В реконструкции примут участие более 200 человек и 10 единиц техники.

В перерывах между боями гостей развлекают шуты. Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

В Хохловке в дни фестиваля работают Средневековый лагерь и Лагерь Красной Армии, открыты выставки Пермского краеведческого музея, Пермского государственного архива социально-политической истории, Государственного архива Пермского края и выставка традиционного мужского костюма. Прозвучат солдатские и казачьи песни, пройдет ярмарка мастеров. На выставке техники времен Великой Отечественной войны выставлены на обозрение боевые машины, которые привезли реконструкторы из Перми, Уфы и Екатеринбурга.