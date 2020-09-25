Проблемы с теплоснабжением жителям Прикамья удается решать с помощью соцсетей

- Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По инициативе главы Прикамья Дмитрия Махонина в регионе активно развивается формат общения жителей поселений с властью с использованием социальных сетей. Алгоритм «Проблема – соцсети – решение» помогает оперативно и без лишней бумажной волокиты реагировать на жалобы, обращения граждан, отвечать на их вопросы.

- Президент в качестве одного из напутствий озвучил необходимость постоянного диалога с жителями, – отметил Дмитрий Махонин. - Важно слышать людей, получать обратную связь, принимать критику, действовать, принимать решения, исходя из запроса населения. Согласен, что только так власть на всех уровнях может быть эффективной.

Люди публикуют сообщения о тех или иных недостатках в аккаунты местных администраций или даже на страницу в соцсети главы региона. И через короткое время получают ответ о принятых мерах. Такой способ общения повышает доверие к власти и позволяет быстро устранять недостатки, которые мешают комфортной жизни людей. Соцсети помогают выявлять важные для жителей края проблемы.

С приходом осени многих жителей Прикамья волнуют вопросы, связанные с теплоснабжением. Пользователи сети не только делятся тем, как идет запуск тепла в их домах, но также обращаются с просьбами о помощи включить тепло к представителям местной власти и главе региона: https://www.instagram.com/p/CFbXHmZFZvm/

На все обращения следует оперативная реакция. Людям также даются разъяснения, как в дальнейшем действовать, если в доме возникли неполадки с отоплением, куда обращаться в этом случае.

О том, как решаются такие вопросы, свидетельствуют многочисленные примеры.

ЧУСОВОЙ

К примеру, жительница Чусового Ирина пожаловалась в соцсетях, что в ее доме холодно, отопление не работает: https://vk.com/wall-85617966_56167?reply=56238&thread=56170

Вопрос жительницы Чусового.

Местная администрация разобралась в ситуации, пользовательнице соцсети пообещали, что отопление будет включено в этот же день: https://vk.com/wall-85617966_56167?reply=56262&thread=56170

Обещание администрации Чусового.

Но в конце дня Ирина написала, что отопление так и не включили, а в квартире так холодно, что даже невозможно помыться: https://vk.com/wall-85617966_56167?reply=56298&thread=56170

Администрация города продолжила разбираться в ситуации: https://vk.com/wall-85617966_56167?reply=56309&thread=56170

В результате, отопление дали, жительница осталась довольна и поблагодарила власти за оперативность: https://vk.com/wall-85617966_56167?reply=56323&thread=56170

Ответ администрации Чусового.

КРАСНОВИШЕРСК

Точно также в Красновишерске местная жительница написала в соцсетях, что в ее доме нет отопления, у них нет управляющей компании, и она не знает, что делать: https://vk.com/wall-179507546_2489?reply=2505

Местные власти объяснили, что отопление до дома подается, и подсказали, куда обращаться, чтобы решить проблему внутри дома: https://vk.com/wall-179507546_2489?reply=2531&thread=2505

Скрин: соцсети Красновишерска.

АЛЕКСАНДРОВСК

Житель Александровска написал в соцсетях, что в его доме управляющая компания не включила отопление: https://vk.com/wall-63251173_484569

Вопрос жителя Александровска.

Местная администрация разобралась в этой ситуации, и отопление в дом дали: https://vk.com/wall-63251173_484569?reply=484787

Жителю Александровска ответили.

ПЕРМЬ

Жительница Перми забеспокоилась, когда же в детском саду, куда ходит ее ребенок, дадут отопление: https://vk.com/wall-86024718_1713832?reply=1714274&thread=1713895

Вопрос жительницы Перми.

Власти города успокоили, что отопление дали, идет прогрев помещений: https://vk.com/wall-86024718_1713832?reply=1714852&thread=1713895

Ответ жительнице Перми.

ЛЫСЬВА

Житель Лысьвы пожаловался на холодные батареи: https://vk.com/wall-76111075_116000?reply=116037

Вопрос жителя Лысьвы.

Местная администрация помогла в решении этой проблемы: https://vk.com/wall-76111075_116000?reply=116652&thread=116037

В результате житель поблагодарил власть за помощь: https://vk.com/wall-76111075_116000?reply=116657&thread=116037