Запасного выхода не было, узкий коридор - завален хламом

По данным экспертизы, в подвал под давлением стремительно поступала горячая вода, перегретая до 150 градусов Фото: Василий Вахрин

- Мы бежали по кипятку, прямо навстречу потокам горячей воды - я с 4-летним сынишкой на руках, следом - жена, - говорил на суде срывающимся голосом Олег, один из пострадавших в жуткой трагедии в мини-отеле «Карамель».

Я добежал до ступеней лестницы, которая вела из подвала вверх, и упал. Протянул ребенка женщине-администратору, которая стояла наверху, и хотел вернуться за женой, но не смог.

В четверг в Индустриальном суде Перми начался процесс над владельцем "Карамели", где в январе этого года произошла жуткая трагедия. Ночью, пока постояльцы спали, подвал, где размещались гостиничные номера, затопило кипятком, он вырвался из проходившей рядом теплотрассы. Погибли пять человек, в том числе маленькая девочка. Шестеро пострадали, трое - получили тяжкий вред здоровья. Узнав о ЧП, хозяин мини-гостиницы Сергей Щербаков улетел из страны. Только через десять дней его задержали в аэропорту Екатеринбурга. По версии следствия, 33-летний предприниматель оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья.

После трагедии в "Карамели" было возбуждено еще одно дело - в отношении «неустановленного круга лиц» Пермской сетевой компании Фото: Василий Вахрин

Щербакову грозит до 10 лет лишения свободы.

Суммы исков – от 2 до 15 миллионов рублей

- Жене тоже удалось выползти из кипятка, - вспоминает события той ночи Олег. – Мы так и лежали на ступенях, пока нас врачи не положили на носилки. На улице я увидел лежащего на снегу парня, к нему склонились медики. Остальные так и остались там, в подвале. Мы приехали в Пермь из Березников буквально накануне вечером, хотели утром вести сынишку к онкологу. Мы с женой долго лежали в ожоговом центре и до сих пор лечимся. Сын, к счастью, не пострадал.

Подробности страшной трагедии прозвучали в выступлении государственного обвинителя.

- По данным экспертизы, в подвал под давлением стремительно поступала горячая вода, перегретая до 150 градусов, - сообщила Светлана Плотникова. – У погибших, в том числе и у маленького ребенка, зафиксирован ожог 100 процентов тела, дыхательных путей, термический шок. Запасного выхода не было, коридор - шириной менее 80 сантиметров, путь к спасению загромождали тумба и другие предметы, к тому же двери из номеров открывались наружу.

Объем уголовного дела составляет 39 томов Фото: Василий Вахрин

Потерпевшими признали девять человек - это сами пострадавшие и родные погибших, они заявили иски о возмещении морального вреда на суммы от 2 до 15 миллионов рублей.

- Я лишился мамы и сестренки, теперь живу с бабушкой, - рассказал на суде студент из Соликамска Дмитрий. – Я сам забронировал для них номер в этом отеле, он был совсем рядом с больницей, на той же улице Советской Армии, куда они утром должны были пойти.

Щербакову грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Василий Вахрин

Подвал уже топило, но люди там все равно жили

В своем выступлении гособвинитель перечислила ГОСТы и Своды строительных правил, согласно которым не допускается размещение гостиниц в подвальных и цокольных этажах зданий. Тем не менее, Сергей Щербаков взял у своего отца в аренду помещение в 400 квадратных метров, где раньше был пункт приема стеклопосуды. Он незаконно перепланировал его и стал оказывать гостиничные услуги. И не прекратил пускать постояльцев и брать с них деньги, хотя подвал уже несколько раз топило горячей водой.

Прокурор Светлана Плотникова Фото: Василий Вахрин

Более того, по словам Светланы Плотниковой, он не пускал представителей управляющей компании, чтобы те осмотрели инженерные сети. И не предпринял никаких мер после предписания пожарного инспектора, который потребовал сделать запасной выход и устранить другие нарушения.

«Ответственности не снимаю»

- Вы признаете свою вину? – спрашивает судья Сергея Щербакова.

- Я не готов ответить на этот вопрос, - заявил обвиняемый. – Я дам пояснения по этому поводу позже.

Подсудимый нанял двух адвокатов Фото: Василий Вахрин

Адвокат Елена Рудакова объяснила такую позицию:

- Мой подзащитный не снимает с себя ответственности, но мы хотели бы, чтобы были установлены все виновные в этой трагедии.

Напомним, после трагедии в "Карамели" было возбуждено еще одно дело - в отношении «неустановленного круга лиц» Пермской сетевой компании. Именно ей принадлежала прорвавшаяся труба с кипятком, из которой горячая вода, пробежав 100 метров по подземному каналу, попала в подвал дома пятиэтажки на улице Советской Армии, 21. Но расследование еще продолжается.

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