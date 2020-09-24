Коронавирус в Перми: закрывают театры, классы и детсады

На дистанционное обучение перевели классы в 47 школах Прикамья Фото: архив "КП"

В ежедневных сводках краевого оперштаба то и дело появляются данные: в числе инфицированных двое детей, трое… А каждый подтвержденный диагноз коронавируса у ребенка означает закрытие на карантин целого класса или группы в детском саду.

Инфекция пришла из дома

- У дочери класс отправили на карантин, не успела уйти в школу - обратно пришла, - рассказывает коллега. – У кого-то в классе коронавирус, вот и закрыли нас на неделю.

По данным краевого минздрава, за неделю, с 17 по 24 сентября, на дистанционное обучение перевели по одному классу в 47 школах Перми, Соликамска, Березников, Лысьвы и ряда других городов края.

- В каждой из этих школ выявлено по одному случаю заноса инфекции из семейных очагов, - рассказали в ведомстве. - Также по одному случаю выявлено в 12 детских садах Прикамья: в Перми, Юсьве, Березниках, Красновишерске, Чайковском и Ординском городском округе.

В связи с выявленными случаями COVID-19 на дистанционное обучение отправлена часть студентов 11 вузов Перми, в том числе Высшей школы экономики, фармакадемии, медицинского, гуманитарно-педагогического, классического и технического университетов.

- В кампусе есть подтвержденные случаи заражения COVID-19, поэтому несколько групп временно переведены на дистанционное обучение и вернутся к прежнему режиму занятий, когда исчезнет опасность заражения, - прокомментировали ситуацию в пермском филиале ВШЭ.

Театры – на «клюшку»

С 24 сентября на две недели приостановил свою работу Театр-Театр. У четырех сотрудников подтвердился Covid-19.

- Состояние заболевших сотрудников стабильное, они проходят лечение, - рассказали «Комсомолке» в театре. – Те, кто был с ними в прямом контакте, изолированы и сидят дома. Все сотрудники Театра-Театра пройдут тестирование на коронавирус.

В связи с закрытием театру пришлось перенести премьеру спектакля «Загадочное ночное убийство собаки».

Также на две недели закрывается Пермский театр оперы и балета. У двух сотрудников театра, в том числе генерального директора Андрея Борисова, выявлен COVID-19. На больничном находится и главный дирижер Артем Абашев.

- Артем Абашев сдал тест на коронавирусную инфекцию и ждет результатов в ближайшее время. Мы сообщим о его состоянии, - рассказали в оперном.

Премьерные показы балетов «Шут» и «Рококо», запланированные на 4 и 5 октября, состоятся позже. Купленные билеты будут действительны.

За время карантина в театре пройдет полная дезинфекция.

Оперный театр закрыли на две недели Фото: Василий Вахрин

Депутаты и чиновники уходят на больничный

На своих страницах в соцсетях депутаты и чиновники различных уровней признаются в том, что у них COVID-19. В числе вновь заболевших - министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов, депутат законодательного собрания Мария Коновалова, глава Добрянки Константин Лызов.

В Пермской городской думе коронавирусная инфекция подтвердилась у Ильи Лисняка, Натальи Росляковой и Алексея Грибанова. Симптомы заболевания проявились у Надежды Агишевой, хотя тест на коронавирус дал отрицательный результат.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Нужны ли маски?

В Пермском крае ужесточили требования к соблюдению масочного режима. Но некоторые пермяки считают, что маски бесполезны. Так ли это? На вопрос ответили в Роспотребнадзоре:

- Был проведен анализ эффективности использования средств индивидуальной защиты, который доказал, что количество инфицированных ОРВИ среди тех, кто носил маску, в 1,8 раза меньше, чем среди тех, кто ее не использовал.

Носить маски нужно при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте, при уходе за больными и при общении с лицами с признаками ОРВИ.

ВАЖНО

Как правильно носить СИЗ?

- Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.

- Старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством.

- Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую и сухую.

- После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.