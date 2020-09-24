Где и когда в Перми можно бесплатно поставить прививку от гриппа

Откроются мобильные пункты Фото: Олег ЗОЛОТО

Вместе с осенью в Пермь пришел сезон ОРВИ. Врачи рекомендуют ставить прививки от гриппа, чтобы защитить себя от болезни и возможных осложнений. Вакцинацию можно пройти не только в поликлиниках. В городе открылись новые пункты, где можно бесплатно поставить прививку от гриппа. Для прохождения вакцинации достаточно иметь с собой паспорт. Весь процесс занимает не более 10 минут.

Адреса прививочных пунктов:

Индустриальный район

- Магазин Строительных материалов «Леруа Мерлен» (ш. Космонавтов, 164б), 24 сентября с 11.00 до 14.00

- Гипермаркет «Castorama» (ул. 2-я Казанцевская, 11), 24 сентября с 11.00 до 14.00

- Общественный центр «Андроновский» (ул. Космонавта Беляева, 59), 24 сентября с 12.00 до 14.00.

Кировский район

- ТЦ «Астраханский» (ул. Маршала Рыбалко, 41а), 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября с 12.00 до 18.00.

- ТЦ «Союз» (ул. Автозаводская, 44), 27, 30 сентября, 4, 7, 11,14, 18, 21, 25, 28 октября с 15.00 до 18.00.

- Гипермаркет «Магнит» (ул. Светлогорская, 15а), 29 сентября, 6, 13, 20, 27 октября с 12.00 до 18.00

- ТЦ «Семь Чудес» (ул. Ласьвинская, 35), 24, 29 сентября, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 октября с 17.00 до 19.00.

- ТЦ «Строймастер» (ул. Ласьвинская, 37), 24, 29 сентября, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 октября с 17.00 до 19.00.

- ТЦ «Апельсин» (ул. Маршала Рыбалко, 90б), 29 сентября, 6, 13, 20, 27 октября с 16.00 до 18.00.

- ТЦ «Браво» (ул. Светлогорская, 22а), 24 сентября, 1, 8, 15, 22, 29 октября с 16.00 до 18.00.

Орджоникидзевский район

- Общественный центр «Гайва» (ул. Карбышева, 40), 24 сентября с 13.00 до 15.00.

Свердловский район

ТРК «Семья» (ул. Революции, 13, 1-я очередь, 1 этаж, гардероб), 24 - 26 сентября с 16.00 до 20.00.

Центральный парк развлечений им. Максима Горького (автобус ПАЗ у Ротонды), 25 сентября с 15.00 до 18.00, 26, 27 сентября с 12.00 до 16.00.

Дзержинский район

- ТЦ «Март» (ул. Петропавловская, 105), 24 сентября с 16.00 до 19.00.

- ТЦ «Уралимпекс» (пр-т Парковый, 33), 25 сентября с 16.00 до 19.00.

- ОЦ м/р Центральный (ул. Плеханова, 37), 5 октября с 10.00 до 13.00.

- ТОС «Плоский» (ул. Вильвенская, 19), 1 октября с 10.00 до 13.00.

- ОЦ м/р Парковый (проспект Парковый, 20/2), 25 сентября с 10.00 до 13.00.

- ОЦ м/р Заречный (ул. Ветлужская, 62), 28 сентября, 12 октября с 10.00 до 13.00.

- ОЦ м/р Комсомольский (ул. Ветлужская, 34), 30 сентября, 14 октября с 10.00 до 13.00.

- ТОС «Пролетарский» (ул. Транспортная, 29), 2, 16 октября с 10.00 до 13.00.

- ОЦ м/р Светлый (ул. Рабочая, 19), 7 октября с 10.00 до 13.00.