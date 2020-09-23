Коронавирус в Перми последние новости на 24 сентября: на дистанционное обучение перевели студентов из шести вузов

Пермяков призавают соблюдать масочный режим. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

> На утро 24 сентября общее число инфицированных COVID-19 в Пермском крае достигло 9299 человек. В больницах - 972 человека, дома на карантине находятся 2665. За минувшие сутки, по данным Роспотребнадзора, в Пермском крае выявлено 74 новых случая заражения COVID-19: 63 человека находятся на лечении в больницах, 11 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Инфографика: оперштаб

Из новых инфицированных – 31 мужчина, 40 женщин, 3 ребенка - 2 мальчика и девочка. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 6 человек, 36 человек в возрасте 45-65, 29 человек старше 65 лет.

Третий день подряд в регионе фиксируются по семь летальных случаев людей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли три человека, еще четверо пациентов с COVID-19 скончались от других заболеваний. Всего на сегодняшний день в Пермском крае зарегистрировано 258 смертей от COVID-19 и 167 – от сопутствующих заболеваний.

Из больниц за все время эпидемии выписаны 6417 человек, в том числе накануне – 46.

В Перми решили усилить обработку дезинфицирующими средствами всех трамваев и автобусов. Обрабатывать поручни должны после каждого рейса, а также в конце смены в парке.

- Кроме того, департамент транспорта направил перевозчикам письмо с просьбой обеспечить медицинскими масками не только персонал, но и пассажиров, которые находятся в салоне транспортного средства без средств индивидуальной защиты, - сообщили в городской администрации.

Также накануне стало известно, что коронавирус был обнаружен у нескольких студентов пермского филиала Высшей школы экономики. В связи с этим группы, где они учились, перевели дистанционное обучение. Таким образом на удаленке из-за коронавируса теперь находятся студенты из шести вузов Перми: ВШЭ, фармакадемии, медицинского, гуманитарно-педагогического, классического и технического университетов.