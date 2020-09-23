Средневековые бои, освобождение Праги и шедевры Третьяковки. Что посмотреть в Перми в эти выходные

В Хохловке состоится турнир по стрельбе из лука. Фото: клуб исторической реконструкции "Уральские белки".

«Большие маневры на Хохловских холмах»

26-27 сентября в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» (0+) состоится XIII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Большие маневры на Хохловских холмах».

В субботу, 26 сентября, в 12 часов начнется АИСТ – турнир по стрельбе из лука. В 12.30 на площадке перед Преображенской церковью откроется турнир по историческому средневековому бою.

В воскресенье с 11 до 16.30 пройдет турнир по историческому фехтованию. А с 14 до 15 часов - реконструкция боя времен Великой Отечественной войны «Вперед, к Победе!», в которой примут участие более 200 человек, 10 единиц техники.

В течение обоих дней будет работать средневековый лагерь со станком Гуттенберга, стрельбой из лука и арбалета, чеканкой монет и танцплощадка «Средневековье». На территории музея будет представлена военная техника времен Великой отечественной войны, которая приедет из Перми, Уфы и Екатеринбурга. Откроется выставка «Наши в Праге. Пермяки в боях за освобождение Чехословакии 1944-1945 гг.», подготовленная в рамках проекта «Пермь-Прага».

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Пермский район, с. Хохловка

Расписание автобуса №340 «Пермь-Хохловка»:

из Перми: 7.25, 9.55, 11.05, 14.05. 18.05;

из Хохловки: 8.35, 11.30, 16.00, 18.00, 19.30

Билеты на один день фестиваля: 300 рублей, дети до 3 лет – бесплатно, дети с 3 до 7 лет -150 рублей, дети с 8 до 18 лет, студенты, пенсионеры, многодетные семьи - 200 рублей.

Билеты на два дня фестиваля: 500 рублей, дети до 3 лет – бесплатно, дети с 3 до 7 лет - 250 рублей, дети с 8 до 18 лет, студенты, пенсионеры, многодетные семьи - 350 рублей.

Шедевры Третьяковки и Пушкинского музея

В Пермской художественной галерее начала свою работу выставка «Спасибо, Пермь!» (0+), посвященная истории эвакуации российских музеев в годы Великой Отечественной войны в наш город. Три московских музея привезли в Пермь часть экспонатов, находившихся здесь в эвакуации.

Из Третьяковской галерени прислали редкие иконы. Фото: Пермская художественная галерея.

Государственная Третьяковская галерея отправила на выставку коллекцию русской живописи и икон, среди которых редкие произведения XV – XVI веков. Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина представил гравюры западноевропейских мастеров XVIII века. Музей театрального искусства им. А.А. Бахрушина прислал в Пермь театральные эскизы к спектаклям, в том числе созданные для «Русских сезонов» Сергея Дягилева.

Выставка заняла 9 залов первого этажа галереи – тех самых залов, в которых произведения искусства хранились в военное время.

Пермская Художественная Галерея

Комсомольский проспект, 4.

Режим работы: Вт, ср, пт, сб – с 10.00 до 19.00, чт – с 12.00 до 21.00, вс- с 11.00 до 19.00.

Билеты: 150 рублей, для студентов и пенсионеров -80 рублей, учащихся ссузо в- 40 рублей, дети до 18 лет -бесплатно.

«Тыловые истории эвакуации»

Подробнее узнать о жизни Перми в годы войны можно на Заводе Шпагина. Там начнет работу бесплатный лекторий «Тыловые истории эвакуации» (0+). В течение двух месяцев пройдет 10 лекций. Пермяки узнают, какие произведения искусства были эвакуированы в Пермь из Москвы и Санкт-Петербурга, услышат неизвестную ранее информацию о жизни населения Прикамья в годы Великой Отечественной войны, увидят будни эвакуации глазами современников.

Первая лекция состоится уже в эту субботу. Ученый секретарь Государственной Третьяковской галереи Татьяна Юдкевич расскажет о пребывании в Перми работ из собрания Третьяковки.

Завод Шпагина,

ул. Советская, 1 Б, корпус «Точка кипения».

26 сентября в 19.00.

Вход свободный, без предварительной регистрации.