В сотне школ Прикамья учеников отправили на карантин из-за ОРВИ

Маски на уроках можно носить по желанию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С наступлением холодов в Прикамье начался период роста заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Во многих школах края учеников отправляют на недельный карантин.

- Такая мера предусмотрена, если заболели больше 20 процентов учеников в том или ином классе, - объяснили в министерстве образования Пермского края. – Тогда весь класс отправляется на неделю сидеть дома. Школьникам при этом выдают домашние задания. Всего такие карантинные мероприятия сейчас проводятся в 101 школе Прикамья.

Кроме того, в 35 школах Пермского края учеников 59 классов пришлось отправить на двухнедельный карантин из-за коронавируса. В краевом штабе по противодействию COVID-19 сообщили, что в этих классах были обнаружены «единичные случаи заноса коронавируса из семейных очагов».

В Минздраве рекомендуют руководителям школ организовать для детей, ушедших на карантин, дистанционные занятия – проводить удаленным способом уроки и проверять выполнение домашних заданий.