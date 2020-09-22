Коронавирус в Перми последние новости на 23 сентября: средненедельный рост заболеваемости вырос на 10%

В общественном транспорте будут дополнительно усиливать меры безопасности. Фото: Василий Вахрин

На утро 23 сентября общее число инфицированных COVID-19 в Пермском крае достигло 9225 человек. Лечение в больницах проходят 968 человек, дома на карантине находятся 2515.

- За предыдущие сутки в регионе выявлено 72 новых случая заражения COVID-19: 64 человека проходят лечение в больницах, 8 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщили в краевом оперштабе. - Ежесуточный прирост больных составил 0,8%, коэффициент распространения болезни - 1,08.

Из 72 новых инфицированных – 31 мужчина, 38 женщин и три ребенка (один мальчик и две девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 4 человека, 37 человек в возрасте 45-65, 28 человек старше 65 лет.

Новые заболевшие проживают в 15 территориях региона.

Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре - 42 человека. В Чайковском и Пермском районе обнаружено по шесть заболевших. Еще пять инфицированных за сутки выявлено в Березниках. По два случая - в Краснокамске и Чернушке. По одному - в девяти территориях края: Березовском и Кудымкарском округах, Добрянке, Кишерти, Куединском и Кунгурском районах, Лысьве, Орде и в Чусовом.

Инфографика: краевой оперштаб.

«Свободным» от коронавируса остается единственный Косинский муниципальный округ.

Из-за того, что средненедельный показатель роста заболеваемости вырос на 10%, в Пермском крае усиливают меры предосторожности от коронавируса: масочный режим и социальную дистанцию.

А Дмитрий Махонин, который сам сейчас проходит лечение от COVID-19, поручил дополнительно усилить меры безопасности в общественном транспорте: автоматизировать дезинфекцию и контролировать ношение масок.