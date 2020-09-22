Нашествие белок в Перми: откуда их столько и чем опасно общение с ними?

Белки почувствовали себя полноправными жительницами города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Такое впечатление, что белки в Перми почувствовали себя маленькими хозяйками большого города. Они преспокойно разгуливают даже по центральным улицам, а в парках и городских лесах и вовсе ведут себя бесцеремонно. Буквально требуют вкусняшек, выбегая на тропинки и протягивая лапки с острыми коготками.

«Комсомолка» узнала, чем может обернуться развлечение «покорми белку».

Царапина в сантиметр

- В субботу друзья пригласили погулять нас в Балатовский парк, - рассказывает коллега. - Дети всегда с удовольствием туда едут, их самое любимое развлечение - покормить белок. Еще дома я провела инструктаж, рассказала, что на самом деле белки не такие уж безобидные животные. Они могут быть переносчиками опасных болезней, в первую очередь бешенства и столбняка. Поэтому их ни в коем случае нельзя хватать руками.

Дети и белки прекрасно ладят друг с другом. Фото: Анна Маркова.

Обычно пермяки оставляют машины на стоянке со стороны улицы Подлесной.

- Мы зашли в парк и буквально сразу увидели толпу ребятни с протянутыми руками. Сразу три белки, выбежавшие из леса на тропинку, хватали из детских рук орешки. Наши дети пристроились рядом, орехами у нас были забиты все карманы.

Но потом случилось неожиданное: четырехлетняя дочка коллеги от неожиданности отдернула руку в тот момент, когда белка потянулась за орехом. В итоге - царапина на пальце в сантиметр, из которой тут же выступила кровь.

- Мы промыли рану и сразу обработали, - продолжает пермячка. - Я позвонила в травмпункт, там сказали, что надо ставить укол от бешенства. Белка - дикое животное, есть опасность заражения.

Вот я какая миленькая! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Белки не агрессивны, но осторожность не помешает»

- Вообще-то белки не агрессивные зверьки, они не будут без всякой причины кусаться, разве что случайно поцарапают коготками, - говорит заведующий кафедрой зоологии позвоночных и экологии ПГУ, кандидат биологических наук Михаил Бакланов. - Но в определенной ситуации белки могут и укусить. Допустим, ребенок случайно сожмет белочку рукой. Или, к примеру, вы протягиваете ей пищу, а рядом кто-то вдруг начинает прыгать и кричать. Белка может испугаться, почувствовать угрозу. Поэтому все-таки лучше не давать корм из рук, а положить его на землю. И уж если вы потрогали зверька, лучше дома тщательно вымыть руки с мылом. Белки - грызуны, и у них водятся различные паразиты. В случае укуса есть риск заразиться бешенством через беличью слюну. Это опасное заболевание, может быть, у белок не так распространено, как у лис, но все же встречается. Так что даже с малейшей ранкой следует обратиться к врачу.

Лучше все-таки оставлять корм для белочек на земле. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

ВОПРОС РЕБРОМ

Откуда их столько?

Пушистых зверьков, по словам биолога, в городе стало в последнее время, действительно, больше.

- Их численность напрямую зависит от урожая шишек, а он в последние годы был хорошим, - говорит Михаил Бакланов. - К тому же в городских лесах и парках у этих зверьков практически нет естественных врагов - лис и сов. Собака за здоровой белкой не угонится. Ну, разве что белки гибнут под колесами автомобилей. В год у самки может появиться от 3 до 10 бельчат, плодятся они быстро. Жить в городе белкам есть где - они облюбовали дуплянки, которые волонтеры вывешивают для птиц. А некоторые специально изготавливают такие же домики для белок - с отверстиями побольше.

Впрочем, обладательницам острых зубок любую дырку увеличить «под свой размер» не проблема. Никакой особой опасности увеличение беличьей популяции не несет. Надо только проявлять некоторую осторожность при общении с ними.