Участник «Клиники года - 2020»: Центр эстетической косметологии «Секреты красоты»

Фото: Центр эстетической косметологии «Секреты красоты»

Центр эстетической косметологии «Секреты красоты» - клиника высокого уровня, оказывающая широкий спектр услуг в лазерной и врачебной косметологии.

Клиника «Секреты красоты» - это не только передовые технологии, это пространство, в котором можно менять свое будущее. Опыт работы наших специалистов более 10 лет - нам доверяют более 8000 пациентов - в арсенале клиники мощный парк ультрасовременных лазерных, ультразвуковых и IPLсистем:

- александритовый лазер CANDELA;

- золотой стандарт лазерного омоложения FOTONA;

- аппарат E-STYL \SYNERON - ЭЛОС технологии\фотоомоложение и радиоволновой лифтинг;

- LIFTERA \SMASлифтинг.

Наши доктора ежедневно проводят процедуры: нитевого лифтинга, контурной пластики, улучшения формы и омоложения губ, биоревитализации, плацентарной терапии\мелсмон, лаеннек\, плазмотерапии, устранения мимических морщин препаратами ботулотоксина, нехирургической блефаропластики, омоложения кожи рук, биоармирования препаратами полимолочной кислоты, интимного омоложения, лазерной эпиляции.

Фото: Центр эстетической косметологии «Секреты красоты»

Высококвалифицированные врачи-специалисты клиники помогут вам решить эстетические задачи комфортно, безопасно, с минимальным сроками реабилитации.

Подчеркнуть вашу красоту и молодость, сохранив естественность и индивидуальный образ!

В нашей клинике вас ждет:

- высокий уровень сервиса;

- индивидуальный подход к каждому гостю;

- 100-процентная гарантия качества используемых материалов;

- комплексный подход к решению поставленных задач;

- строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил нормативов.

Фото: Центр эстетической косметологии «Секреты красоты»

Ваши красота и здоровье - наш главный приоритет!

До 01.01.2021г. у нас приятный бонус: -30% на первую процедуру лазерной эпиляции!!!

Мы вас ждем по адресу: г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 137.

Записаться можно по телефону: +7 (342) 208-66-33

Все о центре и услугах здесь: http://sk-clinic.ru

*Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом!