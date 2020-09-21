Участник «Клиники года - 2020»: Центр эстетической косметологии «Секреты красоты»

Фото: Центр эстетической косметологии «Секреты красоты»
Центр эстетической косметологии «Секреты красоты» - клиника высокого уровня, оказывающая широкий спектр услуг в лазерной и врачебной косметологии.
Клиника «Секреты красоты» - это не только передовые технологии, это пространство, в котором можно менять свое будущее. Опыт работы наших специалистов более 10 лет - нам доверяют более 8000 пациентов - в арсенале клиники мощный парк ультрасовременных лазерных, ультразвуковых и IPLсистем:
- александритовый лазер CANDELA;
- золотой стандарт лазерного омоложения FOTONA;
- аппарат E-STYL \SYNERON - ЭЛОС технологии\фотоомоложение и радиоволновой лифтинг;
- LIFTERA \SMASлифтинг.
Наши доктора ежедневно проводят процедуры: нитевого лифтинга, контурной пластики, улучшения формы и омоложения губ, биоревитализации, плацентарной терапии\мелсмон, лаеннек\, плазмотерапии, устранения мимических морщин препаратами ботулотоксина, нехирургической блефаропластики, омоложения кожи рук, биоармирования препаратами полимолочной кислоты, интимного омоложения, лазерной эпиляции.
Фото: Центр эстетической косметологии «Секреты красоты»
Высококвалифицированные врачи-специалисты клиники помогут вам решить эстетические задачи комфортно, безопасно, с минимальным сроками реабилитации.
Подчеркнуть вашу красоту и молодость, сохранив естественность и индивидуальный образ!
В нашей клинике вас ждет:
- высокий уровень сервиса;
- индивидуальный подход к каждому гостю;
- 100-процентная гарантия качества используемых материалов;
- комплексный подход к решению поставленных задач;
- строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил нормативов.
Фото: Центр эстетической косметологии «Секреты красоты»
Ваши красота и здоровье - наш главный приоритет!
До 01.01.2021г. у нас приятный бонус: -30% на первую процедуру лазерной эпиляции!!!
Мы вас ждем по адресу: г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 137.
Записаться можно по телефону: +7 (342) 208-66-33
Все о центре и услугах здесь: http://sk-clinic.ru
*Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом!
Фото: Центр эстетической косметологии «Секреты красоты»