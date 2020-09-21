Древние иконы и картины русских художников. В Пермь вновь вернулись шедевры Третьяковки

Картины из Третьяковской галереи размещены в тех же залах, где находились во время эвакуации. Фото: Пермская художественная галерея

25 сентября в Пермской художественной галерее начнет работу выставка «Спасибо, Пермь!» (0+), посвященная истории эвакуации российских музеев в годы Великой Отечественной войны в наш город.

Путь на барже занял месяц

Летом и осенью 1941 года в Молотов были эвакуированы экспонаты десяти музеев, в том числе Русского музея, Третьяковской галереи, музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и центрального музея театрального искусства им. А.А. Бахрушина.

О том, как происходила эвакуация картин Третьяковки, «Комсомолке» рассказала Наталья Буянова, научный сотрудник отдела рукописей Государственной Третьяковской галереи:

- Большие полотна снимали с рам, накатывали на валы, а затем укладывали в ящики. Маленькие картины складывали в ящики вместе с рамами. В ящики упаковывали и скульптуры. Всего в этой партии было 2294 экспоната: картины Рокотова, Верещагина, Кустодиева, Врубеля, «Гитарист» Тропинина, «Сиамский танец» Бакста, эскиз Репина, «Спас» Андрея Рублева («Троица» отправилась в Новосибирск). Плюс 45 ящиков с произведениями из коллекции Исаака Бродского, выставку которых планировали организовать в галерее.

Затем коллекции музеев на барже отправили в Молотов. Путь длился почти месяц. 14 сентября баржа с произведениями искусства добралась по Каме до нашего города и остановилась у дебаркадера, напротив здания Спасо-Преображенского собора, в котором располагалась Пермская художественная галерея. Часть экспонатов разместили в ней, часть отправили в Соликамск. По сведениям пермского историка Владислава Унгвицкого, в Пермской галерее и в Троицком соборе Соликамска хранилось в общей сложности 26382 ценнейших памятника изобразительного искусства.

Пермскую картинную галерею пришлось закрыть, в музейных залах расположились ящики с экспонатами. Сотрудники Третьяковки и Русского музея, отвечающие за сохранность коллекций, устроились жить здесь же, в галерее. У них не было многих самых необходимых вещей, никто не ожидал, что придется уехать из Москвы на долгие годы. Теплой одеждой, бытовыми мелочами с ними делились пермские музейщики.

Вернуться домой вместе с экспонатами сотрудники столичных музеев смогли только в 1944 году.

Экспонаты вернутся в прежние залы

И вот сейчас часть эвакуированных произведений искусства вернулись в наш город. Выставка «Спасибо, Пермь!» организована при поддержке Министерства культуры Пермского края.

- Эта выставка – знак благодарности музеев Пермскому краю за совместно прожитые годы тяжелых испытаний, за сохранение культурного наследия, спасенного благодаря профессионализму и слаженности совместных действий музейных работников, - говорят ее организаторы. - А Пермь благодарит тех, кто в сороковые здесь работал, придавая новый импульс культурному развитию нашего города.

Каждый музей-участник выставки - представит по несколько десятков работ, побывавших в эвакуации, а также документальные материалы, свидетельствующие об истории спасения произведений искусства, военных буднях музеев и жизни людей, сделавших все для того, чтобы сохранить культурные ценности для последующих поколений.

Выставка займет 9 залов первого этажа галереи – тех самых залов, в которых произведения искусства хранились в военное время.

Что мы увидим

Государственная Третьяковская галерея привезла на выставку коллекцию иконописи и русской живописи. Среди представленных икон – редкие произведения XV – XVI веков, в которых отразились традиции самых древних русских иконописных школ – новгородской и тверской. Русская живопись представлена картинами Федора Бронникова, Василия Тропинина, Павла Брюллова, Федора Васильева, Льва Бакста, Исаака Бродского, Бориса Кустодиева.

Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина представил гравюру XVIII века западноевропейских мастеров - британской, итальянской и французской школ.

Музей театрального искусства им. А.А. Бахрушина направил в Пермь театральные эскизы к спектаклям Русских сезонов Сергея Дягилева, постановкам Мариинского театра, МХАТа, оперы С.И. Зимина, Ленинградского академического театра драмы и спектаклям других театров, созданным в XIX – первой трети XX веков. В числе авторов театральных эскизов –Валентин Серов, Кузьма Петров-Водкин, Александр Головин, Петр Кончаловский, Александр Бенуа.

ВАЖНО!

Выставка «Спасибо, Пермь!» будет работать с 25 сентября до 30 ноября 2020 года. Онадаст старт двухмесячному фестивалю «Спасибо, Пермь!», посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль объединит более 25 событий – художественные выставки, читки пьес, лекции и мастер-классы. Эти мероприятия расскажут зрителям, как тыловой город Пермь в тяжелые военные годы помог стране сохранить национальное достояние, а также спасти жизни сотням тысяч людей.