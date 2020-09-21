Погода в Перми в сентябре 2020: после снегопада в Прикамье придет «бабье лето»

- Фото: Василий Вахрин

Первый снег, который падал в эти выходные, расстроил пермяков: неужели нам уже больше не увидеть тепла?

Но пермские синоптики обнадеживают: на этой неделе нас ждет «бабье лето».

- Период достаточно холодной погоды на этой неделе продлится до среды, - сообщил в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» в Перми (96,6 FM) руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – В минувшее воскресенье в Перми падал снежок, а в северо-восточных территориях края даже наблюдался снегопад. В Губахе, Гремячинске, Кизеле даже образовался временный снежный покров, который постепенно растает. Но говорить о какой-то «морозной аномалии» для нашего региона не приходится. Такие кратковременные похолодания в конце сентября у нас бывают достаточно часто, пусть и не каждый год. В понедельник, вторник и среду дневная температура воздуха не прогреется выше 10 градусов. Причем, если в понедельник будут прояснения на небе, то во вторник вновь пройдут обильные дожди. Ночью вероятны заморозки.

Но с четверга холодная арктическая воздушная масса начнет отступать в восточном направлении. И в Прикамье выйдет обширный антициклон, который на протяжении 5-7 дней будет обеспечивать комфортную теплую погоду. Вполне реально, что в субботу температура воздуха днем повысится до 17, а в воскресенье и до 20 градусов.