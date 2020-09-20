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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми последние новости на 20 сентября: власти усилили контроль за соблюдением масочного режима,

За минувшие сутки от коронавируса скончались два человека
Виктор Правдин
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Общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии составило 9083

Общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии составило 9083

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Управления Роспотребнадзора, в Пермском крае общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии составило 9083. За последние сутки COVID-19 выявили у 71 жителя региона. Все заболевшие изолированы и находятся на лечении. Круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов

Из новых инфицированных 34 мужчины, 33 женщины, 1 ребенок. Все заболевшие изолированы и находятся на лечении. Круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

Также за минувшие сутки от коронавируса скончались два человека. Общее число летальных исходов от COVID-19 в регионе составило 250 человек. Еще 154 смерти инфицированных произошло от сопутствующих заболеваний.

18 сентября на заседании оперштаба власти решили продлить ограничительные меры.

В связи с этим решено усилить контроль за соблюдением масочного режима, сократить число массовых мероприятий. Людям старше 65 лет режим самоизоляции продлили до 4 октября. По-прежнему остаются закрытыми ночные клубы, детские развлекательные центры. Отменены культурно-массовые мероприятия.

Фото: Оперштаб

Фото: Оперштаб

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