Коронавирус в Перми последние новости на 20 сентября: власти усилили контроль за соблюдением масочного режима,

Общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии составило 9083 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Управления Роспотребнадзора, в Пермском крае общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии составило 9083. За последние сутки COVID-19 выявили у 71 жителя региона. Все заболевшие изолированы и находятся на лечении. Круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов

Из новых инфицированных 34 мужчины, 33 женщины, 1 ребенок. Все заболевшие изолированы и находятся на лечении. Круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

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Также за минувшие сутки от коронавируса скончались два человека. Общее число летальных исходов от COVID-19 в регионе составило 250 человек. Еще 154 смерти инфицированных произошло от сопутствующих заболеваний.

18 сентября на заседании оперштаба власти решили продлить ограничительные меры.

В связи с этим решено усилить контроль за соблюдением масочного режима, сократить число массовых мероприятий. Людям старше 65 лет режим самоизоляции продлили до 4 октября. По-прежнему остаются закрытыми ночные клубы, детские развлекательные центры. Отменены культурно-массовые мероприятия.