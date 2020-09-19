«Фата и свадебные спелеокостюмы»: В Пермском крае молодожены обменялись кольцами в Кунгурской ледяной пещере

Фото со свадебной церемонии: группа ВК Кунгурской ледяной пещеры.

Необычная регистрация брака прошла 19 сентября в Пермском крае. Молодожены дали клятву верности и обменялись кольцами в подземном царстве Кунгурской ледяной пещеры. Если учитывать, что находится Кунгурская пещера на глубине 27 метров под землей, то это заявка на один из необычных свадебных рекордов.

- Ребята профессиональные спелеологи, - рассказали «КП»-Пермь в отделе туризма Кунгурской ледяной пещеры. – Официальная регистрация брака у них состоялась в Перми, а к нам, в Кунгур, молодожены приехали специально, чтобы провести необычную свадебную церемонию.

Молодожены - профессиональные спелеологи. Фото: группа ВК Кунгурской ледяной пещеры.

Жених с невестой вместо фрака и белого свадебного платья были одеты в сшитые на заказ спелеокомбинезоны. Невеста – в белый, жених – в голубой. Зато на голове у девушки была одета традиционная фата, а у жениха - специальная спелео-каска и фонарь.

На торжестве в гроте «Дружба народов» присутствовало 60 гостей. На их глазах сначала невеста надела жениху кольцо на палец, а потом жених. Под крики «горько» молодые поцеловались.

В последний раз подобное происходило в Кунгурской пещере пять лет назад, когда невеста - студентка - гидрогеолог и жених - горный инженер тоже решили пригласить гостей в подземное царство на свое торжество.

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