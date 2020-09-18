Участник «Клиники года 2020» - Офтальмологическая клиника «Три-З»

Фото: Офтальмологическая клиника «Три-З»

«Три-З» — крупнейшая сеть современных офтальмологических центров в России: включает 29 диагностических филиалов и 4 крупные хирургические клиники в Москве, Краснодаре, Ессентуках и Перми.

«Три-З» предоставляет полный спектр медицинских услуг в сфере офтальмологии для взрослых и детей: комплексное обследование глаз, терапевтическое и хирургическое лечение различных заболеваний глаз. За 16 лет работы врачами клиник успешно проведено уже более 260 тысяч операций, из них более 60 тысяч – по передовым технологиям коррекции зрения.

Адрес: Ул. Екатерининская, 105 (6-й этаж);

Телефон: (342) 273-41-23, (342) 273-46-01;

Сайт: https://perm.3z.ru/