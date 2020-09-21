Репетиторы теперь не нужны! «Ростелеком» представляет обновленную и расширенную версию образовательного онлайн-сервиса «Лицей».

Подключить обновленный сервис просто, либо через официальный сайт lc.rt.ru, либо воспользоваться его сокращённым вариантом, в видеосервисе Wink.Фото: «Ростелеком»

Теперь школьники могут повторить пропущенные или сложные темы, разобраться с домашним заданием самостоятельно, закрепить знания в интерактивной форме с помощью тренажеров и тестов. Контент «Лицея» рассчитан на учеников 1–11 классов и позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам. Видеоуроки разработали и провели более 60 высококвалифицированных преподавателей ведущих российских школ и вузов: «Президентская школа», «Ломоносовская школа», НИУ ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова и других.

Наталья Решетникова, мама двух школьниц.

Фото: «Ростелеком»

«У меня двое детей. Настя - старшая дочь учится в 10 классе. Раньше мне приходилось объяснять ей учебные темы самой. Это, как вы понимаете, занимало у меня кучу времени, сил и нервов. Сейчас все сложные темы, особенно алгебру или физику, она просматривает сама. Младшая дочь Аня, в этом году пошла в 5-й класс, добавились новые предметы, такие как география и история. Много новой информации, чтобы лучше ее запомнить, она смотрит видеоуроки, по тем темам, которые проходили в школе», - рассказала Наталья.

Кроме уникального образовательного и развивающего контента в «Лицее» теперь ведется статистика — каждый ученик видит свой прогресс в процентах: сколько предметов, тем и уроков он прошел. Кроме того, в интерактивных тренажерах появились подсказки, благодаря которым можно повторно ответить на вопрос и закрепить знания. В дополнение к школьной программе в «Лицее» есть раздел «Развивающие курсы». В нем школьники узнают о современных цифровых технологиях, научатся формировать здоровые привычки, смогут развить логику, память и креативность, речевые и другие навыки. С начало года интерес к услуге Лицей среди жителей Пермского края возрос на 50%.

Подключить обновленный сервис просто, либо через официальный сайт lc.rt.ru, либо воспользоваться его сокращенным вариантом, в видеосервисе Wink. Достаточно просто скачать приложение Wink и оно будет доступно на 5-и различных устройствах (телевизоре, планшете, ноутбуке, телефоне и так далее) Здесь помимо образовательного раздела Лицей есть много другого интересного контента. Wink на одной платформе объединил преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра. Все нашумевшие премьеры, выходят здесь спустя совсем короткий период времени.

Фото: «Ростелеком»

Накануне, здесь состоялась эксклюзивная премьера захватывающей камерной драмы «Вивариум» ирландского режиссера Лоркана Финнегана. Главные роли исполнили номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус» Джесси Айзенберг и популярная британская актриса Имоджен Путс.