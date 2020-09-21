В Перми молодая мама предложила снизить «порог» для получения субсидий при оплате услуг ЖКХ

На общероссийском вебинаре обсудили важные вопросы в сфере ЖКХ. Фото: Андрей МАТЛИН

Жительница Перми Алена Пьянкова обратилась в Региональную общественную приемную Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае.

- У нас молодая семья, подрастает сынишка и недавно родилась дочурка, - рассказала о сути своего обращения журналистам «КП» Алена Пьянкова. – В связи с коронавирусом мы попали в непростую ситуацию. Муж-предприниматель, который занимается ремонтом бытовой техники, долгое время сидел без работы, я нахожусь в декретном отпуске по уходу за дочкой. Чтобы выйти из положения, мы вынуждены сейчас экономить. От чего-то отказываемся, но не платить за коммунальные услуги мы не можем, ведь платежи эти обязательные. В итоге на оплату за ЖКХ уходит около 4 тысяч рублей в месяц, это очень много для нашего семейного бюджета.

Алена Пьянкова предложила снизить "порог входа" для получения субсидий при оплате услуг ЖКХ. Фото: Андрей МАТЛИН

Как рассказывает Алена Владимировна, она объяснила в общественной приемной, что подспорьем для их семьи могли бы стать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Но право на такую поддержку сейчас имеют семьи, которые тратят на «коммуналку» более 22 процентов от совокупного дохода семьи. К тому же оформление такой помощи дело непростое и требует сбора различных справок. Алена Пьянкова поинтересовалась – нельзя ли с учетом сложившейся из-за пандемии ситуации снизить «порог входа» при такой помощи? А также - упростить процедуру ее оформления?

В Региональной общественной приемной Председателя партии «Единой России» в Пермском крае задали вопрос Алены Владимировны на общероссийском вебинаре, который как раз был посвящен вопросам ЖКХ.

Такие видеоконференции с участием представителей регионов сейчас проводит Центральная общественная приёмная Председателя партии. Между прочим, подобную технологию обсуждения самых актуальных для людей вопросов начали отрабатывать именно в Прикамье, а затем ее предложили распространить на всю страну.

На этот раз в вебинаре принимал участие координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

Спикером вебинара выступил координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов. Фото: Андрей МАТЛИН

- Возможно, было бы своевременно обсудить снижение этого процента в связи с ухудшением финансового положения ряда семей, вызванного эпидемиологической обстановкой, - подчеркнул Александр Бойченко. Вопросы от жителей Прикамья задал Александру Козлову руководитель Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко. Он отметил, что сейчас право на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют семьи, которые тратят на это более 22 процентов от совокупного дохода семьи.

Александр Козлов поблагодарил пермяков за то, что они подняли очень важную и весьма актуальную тему.

- Вопрос поставлен правильно, давайте вместе добиваться снижения «порога» для таких субсидий хотя бы до уровня 15 процентов для всех регионов, - предложил Александр Козлов. – Кроме того, надо существенно упростить процедуру получения таких субсидий. Кое чего мы уже добились: с 1 января 2021 года не надо будет при оформлении такой помощи предоставлять справку о задолженности по коммунальным платежам. Но надо идти к тому, чтобы оформление таких субсидий носило заявительный характер.

Задали вопрос представители прикамской общественной приемной и о том, как планируется повышать квалификацию тех, кто работает в сфере ЖКХ – работников управляющих компаний, ТСЖ.

- Законодательство по ЖКХ постоянно актуализируется, чтобы быть в курсе всех новшеств, специалистам, работающим в этой сфере, нужно обучение, - отметил Александр Бойченко.

Александр Козлов пообещал, что вопрос о подготовке кадров в сфере ЖКХ будет обсуждаться 25 сентября на совещании в Министерстве строительства и ЖКХ России.

- Предполагается, что в регионах будут созданы независимые образовательные центры по повышению квалификации работающих в коммунальной сфере, - подчеркнул Александр Козлов.

Один из следующих вебинаров Центральной общественной приемной партии «Единая Россия» будет посвящен также весьма актуальной теме - вопросам капитального ремонта многоквартирных домов.

В вебинаре приняли участие представители многих регионов страны. Фото: Андрей МАТЛИН

НАША СПРАВКА

- Вебинары позволяют действовать на опережение и снимать социальную напряженность, - объяснил руководитель Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко. - Проведение вебинаров с подробными разъяснениями специалистов снимает массу вопросов у населения. В Прикамье уже состоялся выпуск 76 вебинаров, общее количество их просмотров превысило 3 миллиона. При просмотре вебинаров жители в режиме онлайн могут задать вопросы специалистам и получить ответы. Региональная общественная приемная в Пермском крае с 2018 года первой в стране стала выпускать вебинары по актуальным для населения темам. Этот удобный инструмент доведения информации до жителей с 2020 года «подхватила» и Центральная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия».

К примеру, во время режима самоизоляции с помощью вебинаров до жителей Пермского края оперативно доводилась информация о мерах поддержки граждан, введенных по поручению Президента РФ В.В. Путина. На площадке приемной вебинары проводят министры краевого правительства, руководители федеральных ведомств, представительства которых работают в Пермском крае, эксперты в самых разных сферах, юристы.

Опыт работы пермской приемной с применением цифровых инструментов было предложено масштабировать на всю страну. Это было озвучено на заседании рабочей группы по доступности и качеству коммуникаций с гражданами Генерального совета партии «Единая Россия» в августе 2020 года. Руководители передовых приемных станут кураторами-наставниками, чтобы передавать опыт другим регионам. Так, предполагается, что Региональная общественная приёмная Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае под руководством Александра Бойченко будет делиться опытом применения цифровых инструментов коммуникации с населением, в том числе проведения вебинаров.