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Общество

В Перми молодая мама предложила снизить «порог» для получения субсидий при оплате услуг ЖКХ

Ее инициативу обсудили на всероссийском вебинаре Центральной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия»
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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На общероссийском вебинаре обсудили важные вопросы в сфере ЖКХ.

На общероссийском вебинаре обсудили важные вопросы в сфере ЖКХ.

Фото: Андрей МАТЛИН

Жительница Перми Алена Пьянкова обратилась в Региональную общественную приемную Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае.

- У нас молодая семья, подрастает сынишка и недавно родилась дочурка, - рассказала о сути своего обращения журналистам «КП» Алена Пьянкова. – В связи с коронавирусом мы попали в непростую ситуацию. Муж-предприниматель, который занимается ремонтом бытовой техники, долгое время сидел без работы, я нахожусь в декретном отпуске по уходу за дочкой. Чтобы выйти из положения, мы вынуждены сейчас экономить. От чего-то отказываемся, но не платить за коммунальные услуги мы не можем, ведь платежи эти обязательные. В итоге на оплату за ЖКХ уходит около 4 тысяч рублей в месяц, это очень много для нашего семейного бюджета.

Алена Пьянкова предложила снизить "порог входа" для получения субсидий при оплате услуг ЖКХ.

Алена Пьянкова предложила снизить "порог входа" для получения субсидий при оплате услуг ЖКХ.

Фото: Андрей МАТЛИН

Как рассказывает Алена Владимировна, она объяснила в общественной приемной, что подспорьем для их семьи могли бы стать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Но право на такую поддержку сейчас имеют семьи, которые тратят на «коммуналку» более 22 процентов от совокупного дохода семьи. К тому же оформление такой помощи дело непростое и требует сбора различных справок. Алена Пьянкова поинтересовалась – нельзя ли с учетом сложившейся из-за пандемии ситуации снизить «порог входа» при такой помощи? А также - упростить процедуру ее оформления?

В Региональной общественной приемной Председателя партии «Единой России» в Пермском крае задали вопрос Алены Владимировны на общероссийском вебинаре, который как раз был посвящен вопросам ЖКХ.

Такие видеоконференции с участием представителей регионов сейчас проводит Центральная общественная приёмная Председателя партии. Между прочим, подобную технологию обсуждения самых актуальных для людей вопросов начали отрабатывать именно в Прикамье, а затем ее предложили распространить на всю страну.

На этот раз в вебинаре принимал участие координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

Спикером вебинара выступил координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

Спикером вебинара выступил координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

Фото: Андрей МАТЛИН

- Возможно, было бы своевременно обсудить снижение этого процента в связи с ухудшением финансового положения ряда семей, вызванного эпидемиологической обстановкой, - подчеркнул Александр Бойченко. Вопросы от жителей Прикамья задал Александру Козлову руководитель Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко. Он отметил, что сейчас право на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют семьи, которые тратят на это более 22 процентов от совокупного дохода семьи.

Александр Козлов поблагодарил пермяков за то, что они подняли очень важную и весьма актуальную тему.

- Вопрос поставлен правильно, давайте вместе добиваться снижения «порога» для таких субсидий хотя бы до уровня 15 процентов для всех регионов, - предложил Александр Козлов. – Кроме того, надо существенно упростить процедуру получения таких субсидий. Кое чего мы уже добились: с 1 января 2021 года не надо будет при оформлении такой помощи предоставлять справку о задолженности по коммунальным платежам. Но надо идти к тому, чтобы оформление таких субсидий носило заявительный характер.

Задали вопрос представители прикамской общественной приемной и о том, как планируется повышать квалификацию тех, кто работает в сфере ЖКХ – работников управляющих компаний, ТСЖ.

- Законодательство по ЖКХ постоянно актуализируется, чтобы быть в курсе всех новшеств, специалистам, работающим в этой сфере, нужно обучение, - отметил Александр Бойченко.

Александр Козлов пообещал, что вопрос о подготовке кадров в сфере ЖКХ будет обсуждаться 25 сентября на совещании в Министерстве строительства и ЖКХ России.

- Предполагается, что в регионах будут созданы независимые образовательные центры по повышению квалификации работающих в коммунальной сфере, - подчеркнул Александр Козлов.

Один из следующих вебинаров Центральной общественной приемной партии «Единая Россия» будет посвящен также весьма актуальной теме - вопросам капитального ремонта многоквартирных домов.

В вебинаре приняли участие представители многих регионов страны.

В вебинаре приняли участие представители многих регионов страны.

Фото: Андрей МАТЛИН

НАША СПРАВКА

- Вебинары позволяют действовать на опережение и снимать социальную напряженность, - объяснил руководитель Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко. - Проведение вебинаров с подробными разъяснениями специалистов снимает массу вопросов у населения. В Прикамье уже состоялся выпуск 76 вебинаров, общее количество их просмотров превысило 3 миллиона. При просмотре вебинаров жители в режиме онлайн могут задать вопросы специалистам и получить ответы. Региональная общественная приемная в Пермском крае с 2018 года первой в стране стала выпускать вебинары по актуальным для населения темам. Этот удобный инструмент доведения информации до жителей с 2020 года «подхватила» и Центральная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия».

К примеру, во время режима самоизоляции с помощью вебинаров до жителей Пермского края оперативно доводилась информация о мерах поддержки граждан, введенных по поручению Президента РФ В.В. Путина. На площадке приемной вебинары проводят министры краевого правительства, руководители федеральных ведомств, представительства которых работают в Пермском крае, эксперты в самых разных сферах, юристы.

Опыт работы пермской приемной с применением цифровых инструментов было предложено масштабировать на всю страну. Это было озвучено на заседании рабочей группы по доступности и качеству коммуникаций с гражданами Генерального совета партии «Единая Россия» в августе 2020 года. Руководители передовых приемных станут кураторами-наставниками, чтобы передавать опыт другим регионам. Так, предполагается, что Региональная общественная приёмная Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае под руководством Александра Бойченко будет делиться опытом применения цифровых инструментов коммуникации с населением, в том числе проведения вебинаров.

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