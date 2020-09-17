Дороги, которые нам обещают

Идет строительство дорог Фото: Василий Вахрин

Улица Строителей

Помните адрес: «Третья улица Строителей…»? Так вот, хоть в Перми улица Строителей одна, но ее создание идет в четыре этапа. Пока работы ведутся на «первой улице Строителей» - между Куфонина и Вишерской.Второй этап пройдет от Вишерской до Папанинцев, третий - от Папанинцев до площади Гайдара, и четвертый, заключительный, - от площади Гайдара до Стахановской.

Схема: Екатерина Колосницына

Улица Строителей была задумана для того, чтобы перераспределить транспортные потоки и разгрузить центральные улицы и Коммунальный мост. Планируется, что после завершения ее строительства больше машин пойдет по Красавинскому мосту, который сейчас недостаточно загружен.

Четырехполосная магистраль длиной в 7 километров пройдет по промзоне микрорайона Паркового, затем вдоль улиц Рабочей и Самолетной с выходом на трассуСтахановская – Ива в микрорайоне Новоплоский. Проект улицы Строителей включает также возведение путепровода через улицу Карпинского и двух тоннелей, пересекающих Транссибирскую магистраль: один в створе улицы Углеуральской, второй - в створе улицы Вишерской.

По проекту улица Строителей пересекает Локомотивную. Чтобы снизить количество пробок, здесь необходима транспортная развязка. Изначально предполагалось строительство тоннеля – улица Строителей должна была уходить под землю. Но при этом варианте как минимум на год закрывалось бы движение по Локомотивной. В качестве альтернативы краевой минтранс представил два варианта автодорожного путепровода – эстакаду или насыпь. На сегодняшний день в качестве приоритетного варианта рассматривается именно эстакада, такая же, как на подъезде к новому терминалу аэропорта Большое Савино.

Проект эстакады на улице Строителей

Первоначально весь проект собирались завершить к 2024 году. Но при этом не учли, что земля, по которой пройдет магистраль, имеет владельцев. Например, часть участков принадлежит Пермскому маргариновому заводу. Еще в числе собственников - «Пермгорэлектротранс», а также другие предприятия и частные лица.Из-за проблем с выкупом земельных участков и оформлением земель в собственность сроки окончания работ перенесены на три года. Сдача магистрали запланирована на 2027 год.

Восточный обход

Восточный обход идет от трассы Пермь-Екатеринбург до Чусовского моста. Протяженность автодороги 30 километров. Работы по расширению магистрали до четырехполосной ведутся здесь более 10 лет. Первую часть трассы - до въезда в микрорайон Садовый - расширили еще в 2010 году, следующую - до развязки на Новые Ляды - в 2013-м.

И вплоть до нынешнего лета автомобили, спешащие в сторону Чусовского моста, после Лядовской развязки были вынуждены притормаживать и ехать дальше с «черепашьей» скоростью. Особенно если дело происходило вечером в пятницу, когда горожане массово выезжали на дачи. Но этим летом был сдан еще один участок трассы - дорога от развязки на Новые Ляды до отворота на Новопермскую ТЭЦ также стала четырехполосной.

- Еще один отрезок Восточного обхода длиной 4 километра перед Чусовским мостом будет реконструирован уже в рамках пуска нового мостового перехода, - сообщили в краевом Министерстве транспорта.

Трасса ТР-53

Трасса ТР-53 - переход от улицы Старцева через проспект Октябрят до улицы Целинной. Автодорога должна соединить микрорайоны Садовый, Висим, Запруд и Вышку-2.

Хорошая идея - проложить широкую дорогу через весь Мотовилихинский район - очень долго оставалась только идеей. Главный вопрос - как должна проходить эта трасса. В свое время администрация Перми представила целых шесть вариантов строительства дороги.

В результате строительство всей трассы разделили на четыреэтапа. Сейчас идет проектирование первого участка - от Старцева до Восстания с транспортной развязкой, соединяющей улицы Грибоедова и Уинскую, где будет организовано пешеходное движение. Строительство начнется в следующем году.На втором этапе улица Восстания будет соединена с микрорайоном Вышка-2. Параллельно будет вестись проектирование других этапов.

Завершение строительства запланировано на 2029 год.

Улица Героев Хасана

Реконструкцияэтой улицы началась еще в 2008 году. Магистраль ремонтировали по кусочкам. Сейчас работы ведутся на последнем участке - от улицы Хлебозаводской до улицы Васильева. Здесь дорога, выходящая на Южный и Восточный обходы города, станет шестиполосной, по три полосы в каждую сторону, с разделительной полосой между ними.

В ноябре 2020 года на этом участке планируется открыть для движения правую сторону улицы. Машины пока пойдут по четырем полосам.

Всю улицу планируют открыть к августу 2021 года.

Улица Революции

Три квартала улицы Революции ремонтируют с 2018 года. За это время властям пришлось поменять подрядчика, у которого возникли финансовые проблемы. Реконструкцию первого участка - от Компроса до Сибирской - завершили реконструировать в июле этого года.

Сейчас работы идут на участке от Куйбышева до Комсомольского проспекта. В сентябре был открыт левый поворот с Революции на Куйбышева, а в середине октября перекресток планируется полностью открыть для движения и трамваев, и автомобилей.

Весь участок автодороги от Куйбышева до Комсомольского проспекта должен быть сдан к 20 декабря 2020 года, а трамвайные пути - к 15 октября 2021 года.

Шоссе Космонавтов

Шоссе Космонавтов гордо именуют «воротами в город», поэтому его внешним видом власти занимаются регулярно. Но не всегда успешно. Достаточно вспомнить пресловутые «зигзаги» на участке от Мулянки до улицы Аэродромной, из-за которых увеличилось количество аварий на отремонтированной дороге. В сентябре 2019 года «зигзаги» спрямили. Но работы на шоссе продолжаются.

Сейчас ведется реконструкция участка от улицы Архитектора Свиязева до моста через Мулянку со строительством двухуровневой транспортной развязки на пересечении с улицами Промышленной и Оверятской.Дорогу здесь расширят до шести полос и построят надземные пешеходные переходы.

Проект планируется завершитьк 2027 году.