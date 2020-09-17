Где в Перми можно пройти тестирование на коронавирус

Тестирование уже прошли почти 440 тысяч жителей Прикамья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае за все время пандемии проведено свыше полмиллиона тестов на COVID-19, сообщили в региональном Минздраве. Тестирование прошли почти 440 тысяч жителей.

Если вы находились в контакте с зараженным человеком, и сотрудники Роспотребнадзора отправили вас на карантин и выписали предписание пройти тестирование, мазок для исследования возьмут у вас дома, бесплатно. Врач или медсестра должны будут прийти на первый - второй день после получения предписания, а потом повторно - на 10-12 день.

Бесплатные исследования проводят и в случае, если у вас повышенная температура, кашель, озноб и прочие признаки коронавирусной инфекции. В этом случае надо позвонить в свою в поликлинику и вызвать врача на дом. Участковый врач определит, есть ли показания для исследования, и выдаст направление на тест. В этом случае мазок у вас возьмут также на дому, но сроки, когда должны прийти специалисты, не регламентируются.

Если вы решили пройти исследование самостоятельно, это можно сделать только за деньги.

Адреса платных клиник

В клинике «Альфа-Центр Здоровья» (ул. Пушкина, 50, тел. 225-00-74) стоимость теста ПЦР составляет 2500 рублей, включая взятие мазка. Готовность - трое суток.Определение наличия антител к коронавирусу в крови будет стоить 1400 рублей, экспресс-тест на антитела - 2520 рублей. Стоимость справки об отсутствии коронавирусной инфекции - 190 рублей.

В медицинском центре «Философия красоты и здоровья» (ул. КИМ, 64, тел. 207-98-56) можно пройти исследование за 2500 рублей - если прийти в клинику самостоятельно. Если вы хотите вызвать лаборанта на дом, то эта услуга обойдется для проживающих в центре Перми в 4800 рублей, для жителей отдаленных районов- дороже, в зависимости от места проживания. Стоимость экспресс-тестирования на антитела - 2200 рублей.

В лабораториях «МедЛабЭкспресс» (тел. 240-40-40) стоимость теста ПЦР - 2500 рублей, тестирование на антитела - 390 рублей за каждый показатель, взятие крови на анализ - 60 рублей.Записаться на диагностику можно только по телефону.

В «Профессорской клинике» (Центр профессиональной медицины, ул. Дружбы, 15а, тел. 206-07-67) тест ПЦР на коронавирус стоит 1900 рублей. Определение антител к вирусу COVID-19 в крови - 1200 рублей за один показатель.

В лаборатории Краевой клинической инфекционной больницы (ул. Восстания, 39, тел. 267-56-84) стоимость анализа ПЦР - 1000 рублей, тест на антитела - 1015 рублей за один показатель. Но журнал предварительной записиуже заполнен на месяц вперед. Если вы собираетесь через месяц-другойв отпуск и вам надо будет по приезде на курорт или в санаторий предъявить справку об отсутствии COVID-19, то самое время записаться на сдачу тестов.

В лабораториях регионального Центра гигиены и эпидемиологии анализ можно сдать по предварительной записи по следующим адресам: ул. Куйбышева, 50, тел. 236-47-63 и ул. Мира 66 г, тел. 221-75-81. Стоимость анализа ПЦР -1000 рублей. Определение антител к вирусу COVID-19 в крови - 490 рублей за один показатель.

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Симптомы коронавируса

- Повышенная температура тела.

- Быстрая утомляемость.

- Сухой кашель без мокроты.

- Головная боль.

- Слабость.

- Ломота в суставах и мышечные боли.

- Заложенность носа и полная потеря чувствительности к запахам.