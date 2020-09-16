Коронавирус в Перми последние новости на 17 сентября: в больницах с COVID-19 находятся более 1000 человек

Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Пермском крае зарегистрировано 64 новых случая заражения COVID-19: 19 человек проходят лечение в больницах, 45 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из новых инфицированных 25 мужчин, 35 женщин, 4 детей (3 мальчика и девочка). Как поясняют в Роспотребнадзоре, источник заболевания детей - дом, то есть сначала заболел кто-то из родных.

Новые заболевшие проживают в 10 территориях Прикамья. Больше всего инфицированных - 40 - выявлено в Перми. Значительно меньше случаев зафиксировано в Кунгуре – 5 и Добрянке – 4. По 3 заболевших обнаружено в Кишертском и Кунгурском районах, а также в Лысьве. В Орде и Пермском районе коронавирусная инфекция диагностирована у 2 жителей (в каждой из территорий). По одному новому заболевшему – в Соликамске и Суксуне.

Инфографика: оперштаб

Всего в Пермском крае выявлено 8810 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.