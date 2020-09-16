Из Перми в Анапу с тремя детьми: инструкция по применению и выживанию

Отдыхом в Анапе, несмотря на карантин, семья из Перми осталась довольна. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

- Мы рисковые и фортовые, иначе ничего бы не получилось, - смеется, вспоминая свое путешествие, Елена Климова. В середине августа пермячка отдыхала в Анапе вместе с мужем и тремя детьми и рассказала «Комсомолке» о плюсах и минусах поездки на море в эпоху коронавируса.

Билеты на самолет по цене поезда

Прилетел с отпуска - не забудь начать копить на следующий! Такой принцип у Климовых работает уже несколько лет. Они стараются возить детей на море каждый год.

- В прошлом году в Сочи мы ездили на поезде, дети еще маленькие – 4, 5 и 8 лет, конечно, тогда мы все устали, - рассказывает Елена. – Но это был бюджетный вариант, он нам подходил. Помню, что перелет из Перми нашей семье обошелся бы в 150 тысяч рублей. На поезд мы тогда потратили около 35 тысяч. В апреле, когда стало понятно, что об отдыхе в этом году лучше забыть, мы так и сделали – забыли, но ненадолго. В начале июня на почту пришло письмо от авиакомпании, что можно купить билет на самолет из Перми в Крым, Сочи или Анапу. Билеты были в открытой продаже и по оцень низким ценам. Наша семья смогла бы слетать в Крым или Анапу за 45 000 рублей в обе стороны. Сомнений была масса: а что, если заболеем или в самолете кто-то окажется с ковидом, вдруг в отеле найдутся заболевшие? Провести отпуск в чужом городе в больнице с тремя детьми? Но мы все-таки рискнули и купили билеты на самолет в середине августа.

В Джемете чистые и широкие пляжи. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

«Коронавирус в Анапе? Не, не слышали!»

Небольшой самолет тюменской компании, на котором мы летели, был полон. Стюардессы на протяжении всего полета просили надеть пассажиров маски, если кто-то сдвигал их на подбородок. Анапа встретила нас ярким солнцем. Аэропорт «Витязево» - пожалуй, одно из немногих мест, где я видела сотрудников в маске. Мы вызвали такси и поехали в гостевой дом. Выбрали такой, чтобы в нашем распоряжении была кухня, по сути это квартира-студия. С другими гостями практически не пересекались. В общем дворе был бассейн, но скопления людей там не было.

Мы оставили сумки, перекусили и пошли на море. Продавцы в магазинах, провизоры в аптеке, таксисты – все были без масок. О вселенской проблеме в этом курортном городе ничего не напоминало. Зашла в одну крупную продуктовую сеть, после кассы хотела обработать руки антисептиком, но нигде его не нашла. Охранник было хотел мне помочь: «Вот здесь же стоял, неужели украли?»

Температура 40 и не сбивается

В первый же вечер у сына поднялась высокая температура, она сбивалась на 5 часов, а потом снова подскакивала до 40. Было воскресенье, я позвонила в «скорую». Диспетчер рекомендовала обратиться в поликлинику к дежурному врачу утром, я так и сделала. Благо, мы жили в центре Анапы и медучреждения находились недалеко от нас.

В Анапе в инфекционном отделении детской больницы хороший персонал. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Очереди в поликлинику почти не было, врач осмотрела: «Похоже, у вас стоматит» и назначила лечение. Но во рту не было никаких язв, поэтому я снова вызвала «скорую» и мы поехали в стационар. Сына осмотрел дежурный врач, диагноз «герпетическая ангина». У нас взяли кровь из пальца, и мы уехали обратно в гостиницу. На следующий день ситуация не менялась, температура отступала лишь на несколько делений.

Я снова вызвала «скорую» и поехала в больницу с вещами. Муж остался с дочками. Сыну сделали укол, сказали, что температура не будет пониматься сутки - точно. В стационаре наш анализ крови показал большое количество бактерий, ребенку назначили антибиотики.

Уже глубокой ночью после уколов антибиотиков нас определили в палату, температура спала и больше, слава богу, не поднималась. Как потом выяснилось, нас положили в инфекционное отделение, персонал был очень вежливый. Врач не могла понять, что с сыном, у него были «чистые легкие», не было кашля, насморка, ничего, кроме высоченной температуры. «Надо найти очаг инфекции», - говорила она.

У него несколько раз брали кровь из пальца и из вены, мазок изо рта, взяли анализы на вирусные инфекции, гепатиты, биохимию и что-то еще. Врач пугала плохими анализами, и я отправила результаты врачу в Пермь, у которого мы наблюдаемся несколько лет. Та объяснила, что «плохие анализы» - результат высокой температуры - не более.

В больнице, где мы лежали, было немало отдыхающих, но, как правило, через несколько дней родители брали детей в охапку и убегали из инфекционки. Мы сделали то же самое.

Цены как в Перми

Жить в центре Анапы – удобно. Ближе всего к нашему гостевом дому был центральный пляж – 10 минут пешком, но мы там ни разу не купались. Зашли туда в день прилета – на пляже яблоку негде было упасть, море – зеленое болото.

Большой Утриш - место где нет толп отдыхающих и суеты. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Пока мы с сыном сидели дома, муж с дочками ездили на маршрутке на пляж «Высокий берег», ехать несколько остановок, по времени – минут 7. Пляж галечный, вода в море чистая и мелко, детям самое то. Через несколько дней мы решили побывать и на других пляжах – недалеко от нашего дома. На маршрутке, которая останавливалась в одном квартале от нашего дома, мы ехали в поселок Джемете. Ехать минут 20, проезд на маршрутке 33 рублей. Вообще, в Анапе стоимость проезда рассчитывают за дальность поездки. По центру проезд днем 22, вечером 25 рублей.

В Джемете отличные пляжи. Береговая линия очень широкая, белоснежный песок и тоже очень мелко. Дети каждый день просили вареную кукурузу. Почти везде кукуруза в Анапе стоит 50 рублей за штуку, но по дороге к пляжу мы нашли продавца, у которого брали 3 кукурузы за 100 рублей.

Вечером мы ужинали в столовых. Цены везде разные, ужин на пятерых обходился в среднем от 800 до 1200 рублей. В магазинах цены и продукты те же, что и в Перми. Местные инжирные персики от 150 – 200 рублей за килограмм, очень вкусные, арбузы - от 20 рублей за килограмм.

Пакет мидий за 500 рублей

В один из дней мы отправились на Большой Утриш – это место уединенное, удаленное от городского столпотворения. Сюда приезжают те, кто любит природу и не терпит во время отпуска шума и суеты. Находится это уникальное место совсем недалеко от Анапы – на живописном полуострове, в самом сердце ландшафтного заповедника. От центра Анапы мы также поехали на автобусе, путь занял около 50 минут.

Большой пакет мидий - 500 рублей. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Когда шли обратно к остановке, на улице несколько молодых людей продавали только что выловленных в море мидий в раковинах. Мидии оказались свежайшими и очень вкусными. Большой пакет нам обошелся в 500 рублей. Несколько дней мы готовили из них ужин, плов получился очень вкусным.

Дети отдыхают, родители наблюдают

В Анапе полно мест, куда можно сходить с детьми, только готовьте деньги. В центре на каждом шагу разные торговые ряды с сувенирами, фруктами, мороженым, сладостями, рядом - парк аттракционов, крокодиловая ферма, дельфинарий, океанариум, зоопарк. В дельфинарии мы были в прошлом году, решили сходить на крокодиловую ферму, там живет больше 50 крокодилов! Если честно, зрелище жутковатое, сначала кажется, что они вообще неживые, но потом им бросили курицу и мы поняли, что крокодилы – не муляж. На того, что схватил курицу стали нападать собраться, но все бестолку, курицу он заглотил махом.

В крокодиловой ферме в Анапе живут более 50 крокодилов. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Кроме крокодилов на ферме живут еноты, кобры, анаконды и питоны. А еще морская черепаха, кролики, цыплята и маленькая козочка, которых можно погладить и покормить. Цена взрослого билета 600 рублей, детского 500, покормить крокодила курицей – 200 рублей.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Летний сезон в туристических агентствах все же состоялся

Мария Голоднова, директор туристического агентства «Акапулько»

- Летний сезон в этом году начался очень поздно. Краснодарский край был открыт с конца июня, а Турция – только в августе. Несмотря на это, сезон прошел достаточно успешно, особенно, что касается нашего Черноморского побережья. Из Перми стояло много чартеров в разные города: Сочи, Анапа, Крым. Цены на туры практически каждый день росли на несколько сотен или даже тысяч рублей, и отели были заполнены под завязку. Найти свободные места ближе к вылету было нереально.

Основная сложность, с которой мы столкнулись в этом сезоне – это отели, которые категорически не хотели бронировать туристов через туроператоров. Для них были более выгодны прямые туристы, которые бронируют у них тур напрямую через их сайт или сайт по бронированию отелей.

Еще многих туристов пугали справками об отрицательном тесте на ковид. В итоге их ни у кого не спрашивали, заселяли без проблем.

Желающих отдохнуть осенью тоже много, в основном спрашивают Турцию, несмотря на то, что прямых вылетов нет, только стыковочные. Туристов там меньше, сервис в отелях лучше и климат тоже.

Акция по возвращению кэшбэка, которая была организована правительством сработала, многие ей воспользовались и уже получили кэшбэк от 5 до 20 тысяч.